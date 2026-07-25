Allerta arancione in Toscana per rischio temporali forti

Prevista pioggia in arrivo sulla Toscana. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso codice arancione per rischio temporali forti nella giornata di domenica 26 luglio: l'allerta sarà dalla mezzanotte fino alle ore 14 di domani.

A comunicarlo è il presidente della Regione Eugenio Giani, tramite social, che aggiunge: "Il nostro sistema di Protezione Civile regionale è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità".

Secondo le previsioni, dalle prime ore della notte possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione fino alle prime ore del mattino. Nel corso della mattina tendenza a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione. Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate.

Allerta arancione Toscana: per alcune isole dell'Arcipelago codice giallo

Il Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale, riporta una nota del Comune di Livorno, ha emesso una allerta arancione per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore riguardante quasi tutto il territorio della Toscana comprese Livorno e Gorgona (solo per le altre isole dell'Arcipelago è previsto il codice giallo anziché arancione). L’allerta arancione sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi, sabato 25 luglio, fino alle ore 14 di domani, domenica 26 luglio. Eventuali chiusure predisposte dalla Protezione civile del Comune di Livorno saranno oggetto di comunicazione successiva.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE - In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

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