Bagni di Lucca, bimba di 11 anni ferita da un masso all'Orrido di Botri

Cronaca Bagni di Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile

La piccola, colpita da un sasso in un canalone della riserva naturale, è stata recuperata con il verricello dall'elisoccorso Pegaso

Una bambina di 11 anni è rimasta ferita dopo essere stata travolta da un sasso in un canalone della riserva naturale dell'Orrido di Botri, a Bagni di Lucca, nella Valle del Serchio. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 13,15. La piccola ha riportato un'emorragia e una sospetta frattura alla caviglia. Per l'incidente sono stati allertati i vigili del fuoco ma, in attesa del soccorso via terra che ha tempistiche più lunghe, è stato fatto alzare in volo l'elisoccorso Pegaso, che ha effettuato il verricellamento a bordo e il trasporto della bambina in ospedale.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
19 Maggio 2026

Carceri in Toscana, sovraffollamento al 134%: cinque suicidi nel 2025

Situazione critica nelle carceri toscane, dove il sovraffollamento medio effettivo ha raggiunto il 134,8% al 31 marzo 2026. È quanto emerge dalla relazione annuale del garante dei detenuti della Toscana, [...]

Bagni di Lucca
Cronaca
21 Novembre 2025

Travolto da un mezzo per la raccolta rifiuti: muore 78enne

Tragedia questa mattina intorno alle 6.30 in piazza Aldo Moro a Bagni di Lucca, dove un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo adibito [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]



Tutte le notizie di Bagni di Lucca

<< Indietro

torna a inizio pagina