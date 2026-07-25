Bagni di Lucca, bimba di 11 anni ferita da un masso all'Orrido di Botri

Una bambina di 11 anni è rimasta ferita dopo essere stata travolta da un sasso in un canalone della riserva naturale dell'Orrido di Botri, a Bagni di Lucca, nella Valle del Serchio. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 13,15. La piccola ha riportato un'emorragia e una sospetta frattura alla caviglia. Per l'incidente sono stati allertati i vigili del fuoco ma, in attesa del soccorso via terra che ha tempistiche più lunghe, è stato fatto alzare in volo l'elisoccorso Pegaso, che ha effettuato il verricellamento a bordo e il trasporto della bambina in ospedale.

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