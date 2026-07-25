Bilancio comunale a Fucecchio, via libera alla variazione da 1,5 milioni di euro

Approvata oggi, sabato 25 luglio, la variazione di assestamento di bilancio in Consiglio comunale in previsione 2026-28, con i voti favorevoli del gruppo consiliare del Partito Democratico; contrari i gruppi consiliari di Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Una variazione consistente, pari a 1.502.444,82 euro, quella portata all'attenzione del Consiglio da parte della sindaca Emma Donnini, in quanto delegata al bilancio. In primis emerge che la stabilità finanziaria dell'ente è solida: non è stato infatti necessario applicare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per ripristinare situazioni di squilibrio, oltre a non sussistere alcun tipo di debito fuori bilancio.

"Con questa variazione – ha spiegato la prima cittadina – si applica una quota dell'avanzo di amministrazione 2025 pari a 621.517,07 euro. La quota libera dell'avanzo è stata impiegata per finanziare spese d'investimento (377.375,89 euro), come manutenzioni per scuole, verde pubblico, cimiteri, fognature, strade bianche, in generale proprietà dell'ente o progetti aggiuntivi legati al PNRR. Sul fronte delle entrate correnti, si prevedono maggiori incassi significativi derivanti dal recupero dell'evasione IMU (+400.000 euro) e dall'addizionale comunale IRPEF (+ 100.000 euro); la maggior previsione di recupero Imu ha comportato un conseguente e obbligatorio adeguamento in aumento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, per 261.680 euro. In tal senso voglio rimarcare il lavoro fondamentale portato avanti dai nostri uffici, che hanno già raggiunto gli obiettivi annuali e adesso stanno lavorando per aumentare ulteriormente il margine di recupero dell'evasione. In conto capitale, si evidenzia una maggiore entrata di 250.000 euro, generata dai proventi delle concessioni edilizie".

Ma entriamo nel merito, citando alcuni degli interventi più importanti:

1. manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo 30.000 euro;

2. manutenzione straordinaria cimiteri comunali 30.000 euro;

3. Ristrutturazione alloggi di via Donateschi (Home2) 145.000 euro;

4. Riqualificazione alloggi del centro storico per residenti (Home1) 235.000 euro

5. Lavori esterni condominio di via Battisti 84.775,41 euro;

6. Manutenzione straordinaria edifici del patrimonio comunale 42.321 euro;

7. Manutenzione straordinaria e adeguamento scuole materne 22.896 euro;

8. Acquisto automezzi per il cantiere comunale 91.820,18 euro;

9. Manutenzione straordinaria viabilità 35.000 euro;

10. Acquisto arredi e attrezzature per le scuole elementari 10.000 euro;

11. Manutenzione straordinaria aree a verde – arredi spazi verdi: 35.000 euro.

La sindaca Donnini, poi, rimarca il lavoro fatto all'interno di un contesto nazionale non facile: "L'ente ha raggiunto positivamente i target prefissati al 30 giugno 2026 per tutti i progetti finanziati con fondi PNRR, che verranno a stretto giro di posta inaugurati e resi fruibili nella loro completezza. La situazione di cassa presenta un saldo positivo complessivo pari a 3.968.710,49 euro e nonostante alcuni ritardi nell'erogazione del fondo di solidarietà comunale e nella ripartizione dei proventi IMU da parte dello Stato, il Comune non ha dovuto fare ricorso all'anticipazione di tesoreria e non ha dovuto abbassare la qualità dei servizi offerti né rinunciare a dei progetti in corso".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Fucecchio

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