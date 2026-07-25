Certaldo, torna "Jazz in the Castle": quattro serate con i big dell'improvvisazione

Dal 29 luglio al 3 agosto 2026 andrà in scena a Certaldo la 18esima edizione della rassegna "JAZZ IN THE CASTLE". Organizzata dall’Associazione Global Music in collaborazione con Hotel e Ristorante Il Castello e Castello’s Jazz Bar, la manifestazione offre la possibilità di ascoltare alcuni dei più grandi strumentisti di musica improvvisata, italiani e internazionali. Inoltre, essendoci parallelamente i corsi, è anche possibile studiare con questi artisti. Saranno 4 le serate che si svolgeranno nella suggestiva cornice di Certaldo Alto e aiuteranno a creare, insieme ai concerti spontanei, un’atmosfera irripetibile. I concerti si terranno dopo cena nel magico giardino del Ristorante Il Castello. Per ogni concerto sarà presentato un piatto speciale scelto dall’artista principale. Quattro piatti per quattro serate. La prenotazione al ristorante è consigliata per garantirsi un posto a sedere.

L’ingresso è gratuito.

Programma:

29 luglio 2026

Champian Fulton Trio

Champian Fulton voice/piano

Lorenzo Conte Bass

Andrea Michelutti drums

La rinomata cantante pianista Champian Fulton, che è alla sua seconda visita al Castello porta con se il suo trio, col quale è in tournée europea. Proporrà un mixdi arrangiamenti di classici del jazz.

31 luglio 2026

Francesco Bearzatti - Paolo Birro Extended Duo

Francesco Bearzatti tenor sax

Paolo Birro piano

Marco Micheli bass

Alfred Kramer

Il sassofonista partito dal Friuli e diretto al gotha del jazz italiano sarà il fautore di una serata intensissima piena di risvolti musicali

02 agosto 2026

Tommaso Perazzo Trio

Tommaso Perazzo piano

Kimon Karoutzos bass

Alfred Kramer drums

Il giovane talento pianistico n°1 del jazz italiano, residente a New York, debutterà a Certaldo con un trio all’insegna dell’internazionalità e della biodiversità musicale.

03 agosto 2026

Scott Hamilton Italian Quartet

Scott Hamilton tenor sax

Paolo Birro piano

Aldo Zunino bass

Alfred Kramer drums

L’atteso ritorno della legenda del sax Scott Hamilton a Certaldo, tappa fissa anche per i suoi fans chiuderanno la rassegna in magia.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti del programma consultare: www.albergoilcastello.it Hotel/Ristorante Il Castello, Via della Rena 6, Certaldo, 0571668250

Per prenotazione posti al ristorante: 05711900261 www.castellocertaldo.com

Fonte: Ufficio stampa

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