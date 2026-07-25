F1, Larini: "Il nuovo regolamento ha livellato il campionato, ora è bellissimo"

"Le novità regolamentari che sono state introdotte in Formula 1 in questa stagione hanno azzerato il divario che fino allo scorso anno avevano la Ferrari e altre squadre rispetto ai team più veloci". A parlare è l'ex pilota di F1, il lucchese Nicola Larini, che insieme al figlio Davide ha corso oggi la gara del campionato italiano Gt Cup all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). "Stiamo vivendo un bellissimo campionato con un italiano al comando della classifica mondiale, con la Ferrari nuovamente protagonista, oggi seconda e terza in griglia di partenza del Gp d'Ungheria che si correrà domani. Il fatto che siano lì davanti è la conferma che è stato fatto un buon lavoro".

"Quando la Ferrari è indietro - ha evidenziato Larini - la Formula 1 perde un po' di interesse: è vero che c'è Kimi Antonelli che porta avanti i nostri colori, ma mancava la Ferrari, quindi adesso è più bello e completo". Larini ha corso nella massima serie per otto anni a partire dal 1987 con le scuderie Coloni, Osella, Ligier e Modena Sauber, raggiungendo il suo apice nel 1992 e nel 1994 disputando con la Ferrari in totale cinque Gp, con un secondo posto al Gp di San Marino del 1° maggio 1994, passato alla storia per la tragica scomparsa di Ayrton Senna.

Dopo molti anni lontano dal Mugello, Larini è tornato a correre sul circuito toscano conquistando a fianco del figlio il terzo gradino del podio: "Otto anni fa ho corso una gara sport, ma l'ultima volta di un campionato vero è stato nel 2010. Per questa gara la squadra aveva la necessità di trovare un compagno a Davide e sono molto felice che abbiano pensato a me". "C'è sempre un po' di rivalità fra di noi - ha spiegato il figlio 18enne -, c'è sempre stata anche quando a volte si correva in kart, però è un'emozione unica aver potuto condividere il podio con lui".

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