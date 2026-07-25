Festa de L'Unità Certaldo: "Non solo una ripartenza, ma una scelta profonda"

Il Partito Democratico di Certaldo annuncia il ritorno della Festa de l’Unità, appuntamento fisso dell'estate valdelsana. La manifestazione si terrà dal 29 luglio al 9 agosto nella suggestiva cornice di Certaldo Alta, presso la Terrazza Calindri, offrendo dodici serate all'insegna dell'impegno civile e della socialità.

Sotto il tema guida "Dalla parte giusta della storia", la Festa si propone come un presidio di riflessione sui grandi temi che definiscono il nostro tempo: politica nazionale, diritti civili, tutela dell'ambiente, mondo del lavoro e cultura. Il programma, pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza, si articola attraverso una serie di incontri con ospiti di rilievo, esperti del settore e rappresentanti istituzionali.

"A Certaldo, il ritorno della Festa de l'Unità non è solo una ripartenza, ma una scelta profonda, dettata dal desiderio di rispondere a una comunità che, dopo qualche estate di pausa, ci chiedeva a gran voce di riaprire questo spazio di confronto e aggregazione. Da quasi ottant’anni, la nostra Festa rappresenta per i certaldesi molto più di un appuntamento politico: è un simbolo di appartenenza, un presidio di socialità e un momento prezioso di dibattito civile" racconta Elia Bracali, segretario del Partito democratico di Certaldo. "Per noi, la Festa de l'Unità non si riduce a un fondamentale strumento di autofinanziamento per la nostra attività politica sul territorio, ma è il cuore pulsante del nostro impegno: un’occasione autentica per ritrovarci, per ascoltare e per far crescere la nostra comunità attraverso la partecipazione.

Il mio ringraziamento più sincero e sentito va alle volontarie e ai volontari del PD di Certaldo: sono loro l'anima di questo progetto, persone che con sacrificio, passione e spirito di servizio rendono possibile questo grande sforzo collettivo. Grazie anche a tutte le cittadine e i cittadini che ci sostengono, offrendoci ogni anno l'energia e la motivazione necessarie per proseguire il nostro cammino, scrivendo insieme, pagina dopo pagina, la storia della nostra bella Certaldo".

Non ci saranno solo dibattiti però, la Festa de l'Unità sarà come sempre un momento di incontro e svago. Il ristorante, la pizzeria e il bar saranno aperti tutte le sere e si potrà godere della vista panoramica sulla Valdelsa.

Festa de L'Unità Certaldo, programma dei dibattiti

29 luglio: Cena di solidarietà in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Certaldo.

30 luglio (ore 19:00): Quale legge elettorale? con Francesco Boccia, capogruppo PD al Senato, e Dario Parrini, senatore).

31 luglio: Educazione sessuo-affettiva e lotta alla violenza con Elisabetta Lubrani, Stella Grillo e Ilaria Garosi.

1 agosto: Un partito per giovani con Virginia Libero, segretaria nazionale GD, Marta Logli consigliera regionale e Mattia Ciappi, segreteria nazionale GD.

2 agosto: Flotilla, in viaggio per Gaza con Arturo Scotto, deputato e Paolo Romano, consigliere regionale Lombardia.

3 agosto: L'ambiente alla prova del caro energia con Rossella Muroni, già Presidente Legambiente e Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana.

4 agosto: Salute mestruale e Tampon Tax con Irene Bandin, portavoce della Conferenza Donne Democratiche Empolese Valdelsa e Lucrezia Iurlaro, associazione Tocca a Noi.

5 agosto: Il lavoro dei giovani in Toscana con Brenda Barnini, consigliera regionale, Bintou Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana, e Bernardo Taddei.

6 agosto: Ore 19:00, presentazione libro "Coccomiao" di Lucia Mostardini; a seguire La grammatica della cura con Saverio Tommasi e Monia Monni, assessora regionale alla sanità

7 agosto: Ore 19:00, gli autori certaldesi si raccontano; a seguire, serata musicale con Smoke in the Throat.

8 agosto: Una città a misura di abitante con Lorenzo Pacini, assessore Municipio 1 di Milano.

9 agosto: Ore 20:30, presentazione libro "Un'altra vita" di Lidia Laudani; a seguire La comunicazione al tempo dei social con Andrea Borello e Giordano Gasperini.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

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