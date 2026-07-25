Firenze, 2,4 milioni di euro per la sosta sicura delle bici

La giunta comunale di Firenze ha approvato la delibera che dà il via alla procedura di gara per l'acquisto delle strutture dedicate alla sosta delle bici. Le strutture saranno acquistate dal Comune tramite un accordo quadro di quattro anni che prevede fornitura e posa delle bike box e delle velostazioni, per un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro finanziati con risorse acquisite tramite bandi nazionali. L'obiettivo, una volta individuato il fornitore, è installare le prime strutture entro la fine dell'anno.

Le bike box saranno posizionate in punti strategici per la mobilità ciclabile, come aree vicine a poli attrattori e nodi di interscambio, compatibilmente con gli spazi disponibili. Le velostazioni saranno realizzate in prossimità delle stazioni ferroviarie di Campo di Marte, Rifredi, Statuto, Piagge e Castello, per favorire l'interscambio tra bicicletta e treno. L'accesso alle bike box e alle velostazioni avverrà tramite l'app di infomobilità del Comune, If. Le infrastrutture dovranno rispondere a standard elevati di robustezza, in modo da resistere ad atti vandalici e tentativi di scasso.

"Continuiamo a investire per una Firenze dove muoversi in modo sostenibile sia sempre più facile", afferma la sindaca Sara Funaro. "Vogliamo che chi decide di lasciare l'auto in garage trovi un sistema di mobilità integrato, affidabile e semplice da usare", sostiene l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, secondo cui le nuove strutture consentiranno a chi sceglie di muoversi in bici "di poter parcheggiare il proprio mezzo in sicurezza".