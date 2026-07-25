Fratelli d'Italia Pisa, il sindaco di Castelfranco Fabio Mini è il nuovo presidente provinciale

"È stato un congresso importante, partecipato e sentito, con quasi mille presenze: un risultato che dimostra come il popolo di Fratelli d'Italia sappia mobilitarsi quando c’è da costruire il futuro del partito. La provincia di Pisa è probabilmente quella della Toscana con il maggior numero di eletti di Fratelli d'Italia, un dato che conferma la forza e la solidità della nostra classe dirigente e che ci spinge a fare ancora di più. Il nostro primo obiettivo è chiaro: tornare in mezzo alla gente. Basta restare chiusi nei palazzi; vogliamo essere presenti nei territori, ascoltare i cittadini e dare risposte concrete alle loro esigenze. È questo lo spirito con cui affrontiamo il nuovo corso del partito e le sfide che ci attendono. Per affrontare questo percorso abbiamo costruito una squadra competente e radicata sul territorio. Abbiamo persone come Katiuscia Pace, che guiderà l'organizzazione del partito, come Emanuele Parravicini, che è consigliere di maggioranza del Comune di Casciana Terme e che guiderà gli enti locali e quindi tutti gli eletti, senza dimenticare il vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana, Diego Petrucci, che è risultato nuovamente il primo degli eletti al Congresso con oltre 400 preferenze Sono certo che, con l'entusiasmo dimostrato dal nostro congresso e con il lavoro della nuova dirigenza, Fratelli d'Italia nella provincia di Pisa saprà affrontare al meglio tutte le sfide dei prossimi anni, continuando a crescere e a rappresentare con forza il territorio e i suoi cittadini" è quanto dichiarato da Fabio Mini neoeletto presidente provinciale di Fratelli d’Italia Pisa a conclusione della conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza del partito di Giorgia Meloni a Pisa.

"Ci avviamo ad aprire una nuova stagione per Fratelli d’Italia - ha detto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci - una fase che non rinnega affatto il percorso straordinario fatto finora, ma che rinnova e ringiovanisce la nostra azione politica. Essere un grande partito di popolo impone una regola chiara: meno palazzo e più contatto con le persone, così come ci hanno detto chiaramente i nostri iscritti durante il congresso. In questo quadro, i dipartimenti del partito giocano un ruolo fondamentale e strutturale per organizzare il lavoro, offrendo un supporto concreto ai nostri eletti e spalancando le porte a professionisti, mondo del volontariato, dello sport, dell’associazionismo e alle forze vive dei territori. I nostri circoli rappresentano la cintura di trasmissione indispensabile tra il partito e le comunità locali. Fratelli d’Italia dimostra così la sua maturità: un partito strutturato, aperto alla società civile e sempre radicato tra la gente."

I COMPONENTI DEL NUOVO COORDINAMENTO PROVINCIALE

Membri eletti dal Congresso

- Serena Bulleri

- Diego Petrucci

- Katiuscia Pace (Responsabile Organizzazione e Tesseramento)

- Giovanni Adilardi

- Matteo Bagnoli

- Maurizio Nerini

- Matteo Becherini

- Sonia Boldrini

- Serena Sbrana

Christian Nannipieri, membro di diritto

Membri nominati dal Coordinatore

- Simone Ferranti

- Emanuele Parravicini (Responsabile Enti Locali)

- Silvia Rocchi

- Raffaele Pasquale

- Paolo Cognetti

Fonte: Ufficio stampa

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