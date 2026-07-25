Giornata di controlli straordinari della Polizia a Firenze: 749 identificati, 8 denunce

Identificate 749 persone, controllate 42 auto, 27 misure di prevenzione adottate, 8 denunce, controllate 4 sale scommesse, sequestrati grammi di varie sostanze stupefacenti. Questo il bilancio di un controllo straordinario del territorio, ad "alto impatto", effettuato dalla Polizia di Stato a Firenze, nella giornata di venerdì 24 luglio.

A partire dalle 18 di ieri, spiegano dalla Questura, personale appartenente a tutte le articolazioni operative della Polizia di Stato di Firenze ha sottoposto ai controlli più zone della città: il Parco delle Cascine, il quartiere Campo di Marte, piazza Dalmazia, Lungarno del Tempio, via Rocca Tedalda, Firenze Sud, la Linea T1 della Tramvia, via Palazzuolo e aree limitrofe e le Stazioni ferroviarie Santa Maria Novella, Campo di Marte e Rovezzano.

Durante l'intervento, ieri sera sono state identificate 749 persone, di cui 407 cittadini di origine straniera, controllate 42 auto e denunciate 8 persone. In particolare 7 hanno riguardato cittadini di origine straniera: un uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché trovato in possesso di 25 Pasticche di MDMA/Ecstasy, sequestrate. Un altro cittadino è stato denunciato per violazione delle norme in materia di immigrazione; due persone sono state denunciate per ricettazione in concorso, perché trovate in possesso di un portafoglio e documenti intestati a terzi; un altro soggetto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, perché trovato in possesso di 0,65 grammi di cocaina e 330 euro in contanti, posti sotto sequestro, mentre l’acquirente è stato segnalato. Altri due cittadini denunciati rispettivamente per furto aggravato in un supermercato e per furto, tentata estorsione e per aver contravvenuto al divieto di ritorno nel comune di Firenze. Un cittadino italiano è stato denunciato per inottemperanza a provvedimento dell'Autorità, ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

Nell’ambito dei controlli, con l’impiego di unità cinofile antidroga, sono stati sequestrati a carico di ignoti 98,23 grammi di hashish, 1,89 grammi di cocaina e 3,36 grammi di marijuana. Tutta la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. Sequestrato anche un motociclo rinvenuto quale provento di furto.

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Firenze ha emesso 27 misure di prevenzione, di cui 11 fogli di via obbligatori, 7 avvisi orali, 5 divieti di accesso ai locali pubblici e 4 Daspo urbano.

La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze ha proceduto al controllo di 4 sale scommesse di cui 2 con doppia licenza per somministrazione delle bevande alcoliche, accertando in un caso la violazione dell’art. 24 co. 21 e 22, d. l. 98/11, in quanto all’interno dei locali sono stati sorpresi minori di anni 18, successivamente riaffidati ai genitori.

"Un impiego straordinario" viene aggiunto nella nota della Questura di Firenze, che ha richiesto la partecipazione anche di equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il nucleo Pol-Tramvia che ha effettuato controlli presso le fermate e sui vagoni, in particolare, della linea T1 (Paolo Uccello/ Cascine / Porta al Prato – Leopolda), le unità cinofile antidroga, personale per servizio specifico della Squadra mobile, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, della Divisione Polizia Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione e personale dei Commissariati di Zona - equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, operatori di Polizia Scientifica, personale della Polfer Toscana, che ha effettuato controlli presso i principali snodi ferroviari della città, e personale del Reparto Mobile. L’operazione ha richiesto anche l’impiego di un elicottero in forza all’VIII Reparto Volo di Firenze, unitamente al drone della Polizia di Stato per un monitoraggio dall’alto delle aree interessate dal servizio.

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