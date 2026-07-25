Legittima difesa, Futuro Nazionale in piazza a Firenze: "Estendere la tutela"

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Innocenti e Batistini al gazebo di Piazza della Repubblica: "Firenze non è più sicura"

In Piazza della Repubblica, a Firenze nel cuore della città, a pochi passi da Palazzo Vecchio il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionaleha organizzato un gazebo per accentuare il confronto con i cittadini. Al centro dell’iniziativa il tema della legittima difesa.

"Essere qui è eccezionale, mai visto in tutti questi anni un gazebo in Piazza della Repubblica" le parole di Franca Innocenti, Consigliera Q4 Firenze "Quindi per noi è una vittoria, un trionfo per Futuro Nazionale"

Interviene anche Leonardo Batistini, Consigliere Q4 Firenze. "Noi vogliamo partire da qua, far capire alle persone che si può cambiare, che Firenze può diventare una città migliore. Vogliamo dire basta. Un gruppo di turisti si è fermato e ci ha detto che ieri ha è stato derubato delproprio portafoglio mentre era a cena al ristorante e questa non è una buona immagine per Firenze. Firenze merita di più merita rispetto, merita sicurezza. Noi siamo qui per questo."

L’iniziativa, che ha visto diversi gazebo anche in altre zone della città, vuole mettere al centro non solo il tema della legittima difesa ma anche la questione sicurezza, ribadita dallo slogan "Firenze sicura".

"Ci sarebbe molto da dire. Firenze non è più sicura, non è più bella come una volta, come si diceva Firenze per la bellezza e Roma per la grande grandezza, perché purtroppo abbiamo tutti paura. La sera alle 21 se giriamo per la città di Firenze, non vediamo più nessuno." Dichiara Franca Innocenti.

"Abbiamo questa paura che ci portiamo addosso tutti i giorni, oltre alla sporcizia. Abbiamo una città veramente degradata mentre la sindaca pensa solo alla sua passioneche è il Welfare." Ribadisce Innocenti.

Riportato al centro del dibattito anche il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato dopo aver reagito ad una rapina nella propria attività commerciale.

"La difesa è sempre legittima perché se qualcuno entrasse a casa mia, io farei come ha fatto Roggero.Condivido al massimo quello che ha fatto l’oreficeperché vedere la famiglia in quello stato, la paura, la tensione in quei momenti lì, non si sa mai cosa ti possa dire la testa quindi non lo so, forse probabilmente avrei fattolui e per questo lo difendo" conclude Franca innocenti.

"Io penso" dichiara Leonardo Batistini "Che ognuno si possa difendere e che la legittima difesa dovrebbe essere estesa un po’. Chiaramente non può esserci il Far West però oggettivamente in casa propria è giusto che siano tutelati i cittadini che lavorano e pagano le tasse e Vannacci in questo è stato molto chiaro. Speriamo che venga fatto qualcosa per estendere la legittima difesa, ma soprattutto per evitare risarcimenti a chi compiere reatie poi viene appunto anche risarcito se qualcuno si difende."

Una campagna di presenza sul territorio che porterà avanti nelle prossime settimane a Firenze tutta la provincia con l’obiettivo di consolidare il dialogo con i cittadini e promuovere le proprie proposte politiche siamo

Fonte: Ufficio stampa Futuro Nazionale

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