Montelupo Fiorentino, incendio di sterpaglie a Sammontana: fiamme fermate a dieci metri dal bosco

Un incendio di sterpaglie si è propagato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 13.45, in via del Chiesino, in località Sammontana, nel comune di Montelupo Fiorentino, minacciando di estendersi al bosco vicino. La Sala COP AIB di Firenze ha attivato la sezione VAB di Limite in supporto alla Racchetta ODV Sezione Montelupo, già sul posto con quattro squadre, e ai vigili del fuoco.

La sezione di Limite è intervenuta con due squadre, un mezzo leggero AIB e un'autobotte leggera. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Empoli, un mezzo della Misericordia di Empoli e una pattuglia dei Carabinieri Forestali.

Grazie al rapido intervento e alla collaborazione tra le diverse associazioni ed enti, l'incendio è stato fermato a circa dieci metri all'interno del bosco, senza ulteriore propagazione delle fiamme. Terminato il contenimento del fronte, sono iniziate le operazioni di bonifica, proseguite dalle squadre della Racchetta rimaste sul posto.

Notizie correlate