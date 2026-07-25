Montelupo Fiorentino, incendio di sterpaglie a Sammontana: fiamme fermate a dieci metri dal bosco

Cronaca Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile
Foto Vab Limite

Vigili del fuoco, Racchetta ODV e VAB Sezione di Limite in campo in via del Chiesino insieme a Misericordia di Empoli e Carabinieri Forestali per bloccare il fronte del fuoco

Un incendio di sterpaglie si è propagato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 13.45, in via del Chiesino, in località Sammontana, nel comune di Montelupo Fiorentino, minacciando di estendersi al bosco vicino. La Sala COP AIB di Firenze ha attivato la sezione VAB di Limite in supporto alla Racchetta ODV Sezione Montelupo, già sul posto con quattro squadre, e ai vigili del fuoco.

La sezione di Limite è intervenuta con due squadre, un mezzo leggero AIB e un'autobotte leggera. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Empoli, un mezzo della Misericordia di Empoli e una pattuglia dei Carabinieri Forestali.

Grazie al rapido intervento e alla collaborazione tra le diverse associazioni ed enti, l'incendio è stato fermato a circa dieci metri all'interno del bosco, senza ulteriore propagazione delle fiamme. Terminato il contenimento del fronte, sono iniziate le operazioni di bonifica, proseguite dalle squadre della Racchetta rimaste sul posto.

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Cronaca
25 Luglio 2026

Da Montelupo nel 1944 fu deportato a Mauthausen: respinto risarcimento agli eredi

Respinta dal tribunale civile di Firenze la richiesta risarcitoria presentata dagli eredi di un uomo di Montelupo Fiorentino, deportato nel 1944 dai nazisti nel campo di concentramento di Mauthausen prima [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
24 Luglio 2026

Ritrovato un ordigno bellico nell'Arno a Camaioni

Un ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto questa mattina nel fiume Arno, nei pressi del ponte ferroviario di Camaioni, al confine tra Montelupo Fiorentino e [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
23 Luglio 2026

Due incendi di vegetazione lungo l'Arno a Montelupo e Capraia e Limite

Due incendi di vegetazione sono divampati nel pomeriggio di oggi sulle rispettive sponde dell'Arno a Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, a poche decine di metri di distanza. Sulla riva [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina