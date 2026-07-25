Mps, le istituzioni senesi chiedono un incontro urgente al ministro Giorgetti

dalla Regione Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

Regione, Provincia e Comune uniti: "Tutelare occupazione e sede direzionale in Toscana"

Fronte comune e compatto delle Istituzioni toscane sul futuro di Banca Monte dei Paschi di Siena. Il presidente Eugenio Giani, la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti e la sindaca del Comune di Siena Nicoletta Fabio trasmetteranno una richiesta di incontro urgente al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

È quanto emerso dall’incontro richiesto dalla presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti al Sindaco del Comune di Siena Nicoletta Fabio e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che si è svolto questa mattina a Siena.

Al centro della lettera al MEF c'è la forte preoccupazione e l'attenzione delle comunità locali dinanzi ai recenti ed importanti sviluppi che vedono l'Istituto senese al centro del nuovo risiko bancario italiano ed europeo.

"Montepaschi non è una semplice realtà creditizia, ma un presidio economico, sociale, occupazionale e culturale imprescindibile per Siena, la sua provincia e l'intera Toscana", si spiega nella lettera - "Sulla scorta dei mandati espressi all'unanimità dai rispettivi Consigli (Provinciale, Comunale e Regionale), chiediamo con forza che il Governo ascolti, nell’ambito delle proprie competenze, la voce dei territori".

Nella nota congiunta al Ministero, le Istituzioni territoriali ribadiscono quattro pilastri che dovranno essere garantiti in qualsiasi operazione di riassetto o integrazione societaria: Tutela dell'occupazione con la salvaguardia e valorizzazione dei livelli occupazionali, sia diretti che dell'indotto; autonomia direzionale con il mantenimento delle funzioni centrali e della headquarter nel territorio senese e toscano; sostegno all'economia locale con la garanzia del legame di credito verso famiglie, piccole e medie imprese del territorio e tutela del patrimonio storico, artistico e archivistico della Banca.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
8 Luglio 2026

Seconda variazione Bilancio della Regione, ecco ulteriori emendamenti

I lavori del pomeriggio di oggi (mercoledì 8 luglio) si sono aperti con l’illustrazione di ulteriori emendamenti al pacchetto finanziario all’esame dell’Aula presentato in mattinata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio [...]

Arezzo
dalla Regione
29 Giugno 2026

Maltempo: allerta gialla in Toscana per temporali forti

Persiste il campo di alta pressione ma aumenta l'instabilità con possibilità di piogge e temporali già dal pomeriggio-sera di oggi, lunedì, sulle zone interne (fenomeni più probabili sui rilievi di [...]

Siena
dalla Regione
8 Giugno 2026

Acqua & Sapone: tavolo in plenaria, lo scouting della Regione

Tavolo in plenaria quest’oggi in Regione per Acqua e Sapone, con le organizzazioni sindacali, le rsu aziendali, l’azienda e le Istituzioni riunite nella sede della presidenza da Valerio Fabiani, consigliere [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

torna a inizio pagina