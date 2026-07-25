Mugello, Dimitrov-Riccitelli su Lamborghini vincono la gara tricolore Gt

All'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) la Lamborghini Huracan Gt3 Evo2 guidata dal britannico Georgi Dimitrov e dal marchigiano Simone Riccitelli ha vinto la gara del campionato italiano Gran Turismo Sprint, che questo fine settimana disputa il giro di boa della stagione. Dietro ai vincitori, scattati dalla pole position, si sono piazzati rispettivamente la coppia composta dal monzese Riccardo Cazzaniga e dallo scozzese Dean McDonald su McLaren 720S Gt3 Evo, e l'israeliano Guy Albag su Mercedes Amg Gt3. Molti danni, ma nessun problema fisico, per il trevigiano Michele Rugolo, che con la sua Ferrari 296 Gt3 è andato a impattare contro le barriere alla curva Correntaio a poco più di tre minuti dal termine della gara. Con questo risultato Dimitrov è il nuovo leader della classifica generale.

Nella categoria Gt Cup la vittoria è andata alla coppia composta dal potentino Vito Postiglione e dal romano Stefano Comandini (Ferrari 296 Challenge), che conquistano la vetta della classifica generale. Terzo posto di categoria per l'ex pilota di Formula 1, il lucchese Nicola Larini, in coppia col figlio Davide Larini (Porsche 992 Gt3 Cup). In gara anche Vittoria (Vicky) Piria, attualmente commentatrice di Formula 1 su Sky, che insieme a Giacomo Ghermandi (Ferrari 296 Challenge) ha conquistato il terzo gradino del podio nella sua divisione.

Al Mugello si è disputata anche la gara del campionato italiano Prototipi, vinta da Andrea Dell'Edera, giovanissimo genovese non ancora diciottenne, mentre ad aggiudicarsi la doppia corsa di Formula 4 sono stati due sedicenni: il romano Niccolò Maccagnani, pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy, e l'indiano Ary Bansal. Il vincitore della competizione del campionato turismo Tcr Italy è stato il russo Mikhail Simonov su Cupra Leon Vz Tcr. Domani al Mugello si disputeranno le seconde gare di ogni categoria; le competizioni sono visibili sul canale tv Aci Sport e in streaming su acisport.it o sul canale YouTube di Aci Sport.

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