Palaia, vitello cade in una forra: recuperato con l'elicottero dei vigili del fuoco

La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 8 nel comune di Palaia per soccorso animale. Un bovino di 300 kg, durante il pascolo all'interno di un recinto, ha sfondato la recinzione ed è scivolato in una forra in zona impervia.

Considerata la particolarità del luogo dell'intervento, è stato valutato di recuperare il vitello con l'ausilio dell'elicottero VVF Drago del reparto volo di Cecina, con apposita imbracatura e fasce per animali.

La squadra VVF ha collaborato anche con il veterinario presente sul posto. Recuperato, il vitello è stato trasferito in zona sicura e poi consegnato al proprietario e al veterinario per le cure del caso. L'intervento si è concluso alle ore 13.

Notizie correlate