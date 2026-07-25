Peccioli in lutto per la scomparsa di Matteo Staccioli, giovane professore di 32 anni

Grande dolore a Peccioli e in provincia di Pisa per la scomparsa a soli 32 anni di Matteo Staccioli. Pecciolese, giovane professore di Matematica e Scienze, è venuto a mancare giovedì 24 luglio, dopo una malattia che in breve tempo ha purtroppo portato alla prematura scomparsa. La comunità incredula si è stretta alla famiglia e sono molti in queste ore i ricordi legati al giovane, apprezzato, stimato e conosciuto in tutto il territorio.

"Non riusciamo ancora a crederci" scrivono da AdT (Amici di Tana) Amatori Peccioli, gruppo al quale il giovane era legato. "Continuiamo a ripeterci che non può essere vero. Era una ragazzo riservato, buono, intelligente. Non aveva mai bisogno di mettersi in mostra. Parlava poco, ma ascoltava tanto. E quando capitava di passare una serata insieme, bastava una sua battuta o un suo sorriso per farti stare bene" scrivono postando una foto di Matteo nel 2011 con la maglia del "Nucleo Sconvolto", gruppo ultras creato dai ragazzi che seguivano la Pecciolese. "Matteo aveva un sogno fin da bambino: diventare professore. E quel sogno lo aveva realizzato. Se lo era costruito con il sacrificio, con lo studio e con quell'intelligenza che lo ha sempre contraddistinto. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa bene che persona fosse". Poi il messaggio di vicinanza ai genitori, a tutta la famiglia, "non esistono parole che possano alleviare un dolore così grande. Quello che possiamo fare è ricordare Matteo per la persona che era. Una persona per bene. Troppo per bene. Troppo buona. Perdere un ragazzo di 32 anni lascia dentro un senso di ingiustizia difficile da spiegare. Ancora una volta la nostra comunità si trova a salutare uno dei suoi ragazzi troppo presto. E questo non lo accetteremo mai". "Ti porteremo con noi" e il saluto "Ciao grande Staccio. Ti abbiamo voluto bene".

La stessa Pecciolese, sempre con un post tramite Facebook, scrive un messaggio di cordoglio: "La società Asd Pecciolese 1936 e tutti i tesserati, porgono alla famiglia Staccioli le più sentite condoglianze per la perdita del caro Matteo, esprimendo sincera vicinanza in questo momento di dolore".

"Dolorosa perdita per la comunità scolastica"

Staccioli, come riportato oggi dal quotidiano Il Tirreno, insegnava alle medie di Pomarance. Il giovane docente di Matematica e Scienze lo scorso anno scolastico aveva prestato servizio alla scuola secondaria di primo grado di Monteverdi Marittimo, come ricorda lo stesso Comune in una nota di cordoglio: "La sua morte prematura, avvenuta a soli 32 anni, rappresenta una perdita dolorosa per la sua famiglia e per la comunità scolastica. In questi mesi abbiamo potuto apprezzare la sua passione per l’insegnamento, la sua professionalità e la capacità di instaurare relazioni autentiche con gli studenti rendendo la matematica e le scienze un’esperienza viva e accessibile a tutti. Il suo impegno, il suo sorriso e la sua gentilezza rimarranno nella memoria di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. In questo momento di grande dolore ci stringiamo attorno ai suoi genitori porgendo loro le nostre più sentite condoglianze".

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