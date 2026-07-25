Poggibonsi, inaugurata la variante di Staggia Senese: chiuso un cantiere lungo oltre un decennio

È stata aperta ufficialmente questa mattina la variante di Staggia Senese alla SR 2 "Cassia", nel comune di Poggibonsi. Ad inaugurare il completamento del secondo lotto, finanziato dalla Regione Toscana, erano presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Filippo Boni, la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni e la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti. Presente anche il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Simone Bezzini.

La variante bypassa interamente l'abitato di Staggia, estendendosi tra la SP 70 "Del Castello di Staggia" e la SR 2 "Cassia". È una carreggiata unica con due corsie da 3,5 metri ciascuna e banchine laterali da 1,25 metri, per una larghezza complessiva di 9,5 metri. Il primo lotto, dal valore complessivo di 3,2 milioni, si sviluppa nella parte più a nord dell'abitato per circa 520 metri ed è stato concluso nel maggio 2023. Il secondo lotto, oggetto dell'appalto più recente e dal valore complessivo di circa 7,2 milioni (comprensivo dell'adeguamento prezzi del Decreto aiuti DL 50/2022), completa a sud la variante di aggiramento del centro abitato. Le intersezioni tra la strada in variante e le viabilità esistenti sono risolte con rotatorie. Le prime vetture a percorrere il nuovo tratto sono state due storici Maggiolini del Gruppo Amici del Maggiolino di Staggia Senese.

"Oggi è un giorno storico per questo territorio - ha detto il presidente Giani -: si chiude definitivamente una fase realizzativa durata oltre un decennio e si apre un'infrastruttura che ha l'obiettivo fondamentale di liberare il centro storico di Staggia Senese dal traffico pesante, aumentando la sicurezza stradale, diminuendo l'inquinamento acustico, migliorando la qualità della vita per i residenti".

"La Toscana sta lavorando su molti fronti per essere vicina ai cittadini e alle amministrazioni comunali - ha aggiunto l'assessore Boni -. Oggi inauguriamo una variante che andrà a incidere positivamente su molti aspetti della vita della comunità di Staggia, anzitutto liberando l'abitato dalle auto, con immediati effetti sulla qualità della vita, la sicurezza, la salute".

"L'inaugurazione della variante, che la Provincia di Siena si appresta a prendere in carico, rappresenta una risposta concreta in termini infrastrutturali per il nostro territorio - ha commentato la presidente Carletti -. Alleggerire il centro abitato di Staggia significa restituire serenità ai residenti e garantire collegamenti più efficienti e sicuri per tutti".

La sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni ha definito l'inaugurazione "un momento importante per tutto il territorio", che "risponde all'esigenza di snellire il traffico di attraversamento dal borgo di Staggia e consente di proseguire il percorso di valorizzazione degli spazi pubblici del centro".

Anche il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Simone Bezzini ha commentato l'apertura del secondo lotto: "Un'opera attesa da anni che migliora la qualità della vita dei residenti, aumenta la sicurezza stradale e rende più funzionale la viabilità dell'intera area, realizzata grazie a un contributo della Regione Toscana di circa 10 milioni di euro". Bezzini ha ricordato che la vicenda della variante "è stata lunga e complessa, segnata da tante difficoltà burocratiche, progettuali e finanziarie", e ha concluso auspicando dal Governo "risorse adeguate alla manutenzione e agli investimenti sulle infrastrutture viarie" e procedure amministrative "più semplici ed efficaci".

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