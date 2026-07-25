Ponte tra Montelupo e Capraia e Limite, varo al via. Giani: "Momento storico"

"Momento storico fra Limite e Fibbiana". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un video pubblicato sui social mostra i primi momenti del varo del nuovo ponte sull'Arno tra Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite. Come annunciato le operazioni hanno preso il via questa mattina, sabato 25 luglio, per un'infrastruttura attesa da tempo dal territorio. "Tutti siamo partecipi di qualcosa che cambierà la storia di questo territorio" aggiunge Giani, insieme ai sindaci Alessandro Giunti (Capraia e Limite), Simone Londi (Montelupo Fiorentino), Alessio Mantellassi (Empoli) e Daniele Vanni (Vinci), presenti stamani nell'area del cantiere. "I ponti uniscono, creano sviluppo, crescita, solidarietà fra le persone. E oggi, fra Limite e Fibbiana di Montelupo, c'è davvero un ponte che sta prendendo corpo".

"L’avvio delle operazioni di varo del nuovo ponte sull’Arno rappresenta un passaggio decisivo nella realizzazione di un’opera attesa da anni, un’infrastruttura strategica per l’intera area che consentirà di mettere in sicurezza il nostro territorio e di migliorare in modo significativo la mobilità tra i comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci" hanno dichiarato i quattro sindaci. "Un intervento che si inserisce pienamente nella visione d’insieme dei nostri quattro comuni, già avviata con il Piano Strutturale Intercomunale, e che oggi compie un passo concreto verso una mobilità più moderna, sicura e sostenibile, capace anche di limitare il traffico pesante nei centri abitati. Un investimento condiviso che conferma la volontà di costruire infrastrutture capaci di generare sviluppo, sicurezza e qualità della vita".

Ponte tra Montelupo e Capraia e Limite, come sarà: il percorso e una nuova pista ciclabile

(Foto da Facebook Simone Londi)

Il nuovo ponte avrà una lunghezza complessiva di 300 metri e sarà costituito da quattro campate, di cui la principale, lunga 150 metri, realizzata con una struttura ad arco in acciaio.

Le operazioni si inseriscono nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'asse viario di collegamento tra la Strada Statale 67 "Tosco Romagnola" e la Strada Provinciale 106 nei comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli. Il nuovo tracciato sarà lungo complessivamente 1,8 chilometri: il percorso avrà origine dalla nuova intersezione a rotatoria sulla SS67, in località Fibbiana, proseguirà costeggiando l'abitato, si collegherà a una seconda rotatoria all'altezza di via del Campo e, dopo aver oltrepassato l'Arno con il nuovo ponte, terminerà con una terza rotatoria sulla SP106 nel Comune di Capraia e Limite. L'intervento comprende anche una pista ciclabile che si svilupperà in adiacenza alla viabilità principale per una lunghezza complessiva di circa 1,9 chilometri, contribuendo a rafforzare i collegamenti ciclabili tra le due sponde dell'Arno.

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