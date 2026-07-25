Prato, controlli a tappeto della polizia municipale: solo due conducenti positivi all'alcoltest su 150

Solo due conducenti su 150 sottoposti all'alcoltest in una notte sono risultati con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l a Prato. È l'esito dei controlli dinamici effettuati dalla polizia municipale in varie parti della città, tra centro, periferia e zone industriali. Ai due conducenti è stata ritirata la patente ai fini della sospensione.

Sono state inoltre contestate due violazioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale; per uno dei due è stato disposto anche il ritiro della patente previsto dalla normativa.

Sanzionati anche due conducenti di monopattini per mancata copertura assicurativa e assenza del contrassegno identificativo (targa), oltre a 19 ulteriori violazioni al Codice della strada. Complessivamente sono stati adottati un provvedimento di sospensione breve della patente, il sequestro di un veicolo e la confisca di un altro mezzo.

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