Prato, controlli a tappeto della polizia municipale: solo due conducenti positivi all'alcoltest su 150

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Ritirata la patente ai due automobilisti oltre il limite; sanzioni anche per droga, monopattini senza assicurazione e 19 violazioni al Codice della strada

Solo due conducenti su 150 sottoposti all'alcoltest in una notte sono risultati con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l a Prato. È l'esito dei controlli dinamici effettuati dalla polizia municipale in varie parti della città, tra centro, periferia e zone industriali. Ai due conducenti è stata ritirata la patente ai fini della sospensione.

Sono state inoltre contestate due violazioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale; per uno dei due è stato disposto anche il ritiro della patente previsto dalla normativa.

Sanzionati anche due conducenti di monopattini per mancata copertura assicurativa e assenza del contrassegno identificativo (targa), oltre a 19 ulteriori violazioni al Codice della strada. Complessivamente sono stati adottati un provvedimento di sospensione breve della patente, il sequestro di un veicolo e la confisca di un altro mezzo.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
24 Luglio 2026

Due turisti muoiono in mare in Toscana: malore fatale per l'imprenditore Fabrizio Toninelli

Sono due le persone morte in mare oggi in Toscana mentre stavano facendo il bagno. La prima vittima è l'imprenditore lodigiano Fabrizio Toninelli, 73 anni, nome storico dell'informatica italiana e [...]

Prato
Cronaca
24 Luglio 2026

Prato, pratiche mediche abusive e violenze sessuali: chiuse le indagini, le vittime salgono a 12

Avrebbe svolto trattamenti sanitari senza avere le necessarie qualifiche, praticando anche delicate procedure di idrocolonterapia, e avrebbe abusato sessualmente di alcune pazienti durante le sedute. La Procura di Prato ha [...]

Prato
Cronaca
20 Luglio 2026

Incendio a Mezzana, in fiamme due aziende

Un incendio è scoppiato a Mezzana, tra Prato e Campi Bisenzio, verso le 14.30 di lunedì 20 luglio. Si è alzata una densa colonna di fumo da un edificio, un'azienda [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

torna a inizio pagina