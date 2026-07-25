Roffia alla scoperta dell'Universo con l'evento "Osservando il Cielo"

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Tommaso Lavecchia

La serata, aperta a tutti in programma giovedì 30 luglio, con Tommaso Lavecchia e il Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino

Giovedì 30 luglio, alle ore 21.30, il Campino della Pace di Roffia (San Miniato) ospiterà "Osservando il Cielo", una serata di divulgazione scientifica e osservazione astronomica aperta a tutta la cittadinanza.

Tommaso Lavecchia, Alfiere della Repubblica 2026, insieme al Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino dell’Osservatorio Astronomico "Beppe Forti", guideranno il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta del cielo estivo.

Durante la serata i partecipanti potranno imparare a riconoscere le principali costellazioni grazie all’utilizzo di puntatori laser e osservare attraverso i telescopi la luna, i suoi crateri, nebulose, ammassi stellari e altri oggetti del profondo cielo. Ogni osservazione sarà accompagnata da spiegazioni scientifiche e curiosità, rendendo l’esperienza accessibile sia a chi si avvicina per la prima volta all’astronomia sia agli appassionati.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica e stimolare la curiosità verso l’Universo, offrendo una serata in cui conoscenza, osservazione e condivisione si incontrano sotto il cielo stellato.

L’evento è promosso dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi e dall’Associazione Culturale I Festaioli di Roffia, con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di San Miniato e dell’Associazione Nazionale Alfieri della Repubblica Italiana.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a famiglie, giovani e a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza capace di trasformare una semplice serata estiva in un viaggio tra le meraviglie del cosmo.

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