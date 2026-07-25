Santa Croce sull’Arno in lutto per la scomparsa di Roberto Foglia

Santa Croce sull’Arno e settore della conceria in lutto per la scomparsa di Roberto Foglia, venuto a mancare all’età di 85 anni. Conosciuto in tutto il territorio del comprensorio per la sua lunga carriera come chimico conciario lascia la famiglia, le figlie Stefanella e Geraldine, le nipoti, i generi tra cui il sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni.

Originario di Torino, Foglia aveva studiato e si era formato come chimico conciario. In seguito ha lavorato all’estero, prima in Marocco poi in Belgio. Ricordato come un tecnico molto stimato, non solo a livello locale ma anche europeo, proprio le sue capacità professionali lo portarono nel polo conciario toscano. A metà degli anni Settanta si trasferì con la famiglia a Santa Croce e iniziò a lavorare alla Figli di Guido Lapi. Successivamente aveva lavorato per altre aziende fino all’apertura, negli ultimi anni, della sua attività, la Gefan, azienda di prodotti chimici per l’indotto conciario.

Dedito al lavoro e alla famiglia, aveva la grande passione del mare. I funerali si svolgeranno domani, domenica 25 luglio, alle 17 nella Collegiata di Santa Croce sull’Arno. Tramite social, la Misericordia di Santa Croce dedica un messaggio di cordoglio: "La Misericordia si stringe attorno alle famiglie Giannoni e Foglia per la perdita del caro Roberto".

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