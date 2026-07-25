Scandicci, incendio in un terreno abbandonato: colonna di fumo nero

Cronaca Scandicci
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Le fiamme, alimentate da masserizie e ciclomotori abbandonati, si sono propagate alla vegetazione vicino ad alcune abitazioni

I vigili del fuoco del comando di Firenze, con i distaccamenti di Fi-Ovest e di Calenzano, sono intervenuti dalle ore 13 nel comune di Scandicci, in via della Marzoppina, per un incendio in un terreno abbandonato dove erano presenti masserizie e materiale vario, tra cui ciclomotori, che hanno provocato una colonna di fumo nero. L'incendio si è propagato alla vegetazione presente in prossimità di alcune abitazioni. Sul posto hanno operato due squadre, un'autobotte e personale dell'organizzazione regionale AIB della Regione Toscana. Non risultano persone coinvolte.

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