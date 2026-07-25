Scherma, Mondiali: Macchi è argento nel fioretto, Rizzi in corsa per la spada

Filippo Macchi è medaglia d'argento nel fioretto ai Mondiali di scherma, primo podio per l'Italia nella rassegna in corso a Hong Kong. Il 24enne pisano - già argento olimpico a Parigi - ha superato ai quarti il russo Borodachev all'ultima stoccata (15-14) e in semifinale il giapponese Kazuki Iimura per 15-6, prima di cedere in finale al ceco Alexander Choupenitch, che si è aggiudicato l'oro con un netto 15-2 dopo essere partito 13-0.

Attesa per l'altra medaglia azzurra, quella di Giulia Rizzi nella spada: l'udinese ha battuto nel derby italiano Alberta Santuccio per 15-7 e ora se la vede in semifinale con la polacca Barbara Brych. Eliminato ai quarti Tommaso Marini.

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