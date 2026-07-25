Sicurezza, Cordone (Lega Fucecchio): "Ricordiamo le nostre proposte"

"In occasione del Consiglio Comunale di Fucecchio di oggi, 25 luglio, nel cui ordine dei lavori da svariato tempo, vi sono dei documenti sui temi della Sicurezza dei cittadini, ribadiamo alcune nostre proposte che seriamente andiamo facendo da anni sui temi della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini, proposte codificate negli 8 punti del nostro "Manifesto per la sicurezza" del settembre - ottobre del 2025" afferma Marco Cordone, segretario Lega Fucecchio. "Ricordiamo le proposte salienti:

1) Attuazione dei decreti sicurezza, voluti fortemente dalla Lega nell'ambito del Governo di Centrodestra che guida il Paese.

2) La realizzazione di una Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio, permetterebbe di avere un contingente di militi dell'Arma dedicato solo al territorio del Comune dell'omonimo Padule, territorio con dinamiche particolari rispetto a quelle di altri Comuni, facendo parte sia a livello socioeconomico che politico istituzionale del Comprensorio del Cuoio e della Pelle e dell'Empolese Valdelsa; leggendo la nota di Aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2026 - 2028 abbiamo appreso che è in corso una verifica dell'attuazione della permuta dei locali della palazzina Landini Marchiani per la realizzazione della Tenenza dei Carabinieri, tra l'Agenzia del Demanio e il Comune, in accordo con l'Arma dei Carabinieri. È bene che si sappia che sono 7 anni che chiediamo la realizzazione della Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio e abbiamo sempre sostenuto che la palazzina Landini Marchiani abbia le caratteristiche per ospitare questa importante struttura (ricordo all'opinione pubblica i due sopralluoghi che nel tempo abbiamo fatto sul posto).

3) Per quanto riguarda la questione della Polizia Municipale/Locale, siamo convinti che il Comune si debba riappropriare in toto dell'intera gestione, oggi gestione associata dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa perché riteniamo che con l'attuale gestione ci sia stato un ridimensionamento degli organici degli Agenti; siamo dell'idea che occorra più Polizia Municipale/locale per il controllo del territorio e per i motivi già descritti in questo mio intervento, tutta la gestione degli Agenti della municipale deve tornare in capo al comune di Fucecchio (guardiamo le differenze che ci sono state nella scelta della sede della Polizia municipale di Empoli rispetto alla situazione di Fucecchio). Così non va bene.

Ancora una volta con 'grande' pazienza istituzionale, attendiamo risposte dall'Amministrazione Comunale guidata da Emma Donnini".

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