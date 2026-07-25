Taric, Consiglio comunale di Empoli approva le agevolazioni sociali

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Nei criteri su fasce Isee esenzione totale fino a 5mila euro e riduzione del 55%. Nel 2025 accolte 350 domande, Mantellassi: "Impiegati 70mila euro di fondi locali per taglio tariffa"

Nello scorso Consiglio comunale del 23 luglio 2026, è stata sottoposta al voto l'approvazione dei criteri per le agevolazioni sociali per la Tariffa Corrispettiva (Taric). L'approvazione è giunta con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Movimento 5 Stelle, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, Forza Italia-Empoli del Fare.

Il territorio di Empoli rientra nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro e nell'ottica di semplificare l'applicazione del bonus statale di riduzione del 25%, vengono riviste le due fasce ISEE di applicazione delle riduzioni, a cui si applica la riduzione del Comune di Empoli.

- da 0 a 5.000 euro: esenzione totale, con la riduzione del 75% a carico del Comune e del 25% a carico dello Stato
- da 5.000 a 9.795 euro: riduzione del 55%, con la riduzione del 30% della tariffa a carico del Comune e del 25% a carico dello Stato.

Nel 2025 sono state accolte 350 domande di riduzione per utenze a basso Isee, ossia 350 famiglie empolesi che hanno beneficiato dell'esenzione o dello sconto del 55% in bolletta.

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, afferma: "La tutela delle fasce più deboli della cittadinanza è un nostro obbligo come amministratori. A marzo abbiamo impegnato 70mila euro per sostenere il taglio della tariffa, aumentando la quota del solo 25% che viene messa dallo Stato. Un intervento di natura sociale per un numero importante di famiglie, vi è un bisogno di questo intervento e diventa un contributo importante per il fabbisogno di queste famiglie in modo strutturale e uniforme. Continueremo a farlo perché riteniamo sia la strada giusta, anche se il Governo non fa certamente abbastanza, scaricando questi oneri sugli enti locali. Gli stessi enti a cui vengono tagliati i fondi ogni anno e che si trovano a fronteggiare tante emergenze da soli".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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