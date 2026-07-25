Vecchiano, arrestato 25enne per detenzione di droga ai fini di spaccio

Nella serata del 22 luglio i carabinieri della stazione di Migliarino Pisano hanno arrestato un uomo di 25 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo è avvenuto in via del Mare a Vecchiano, dove i militari, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato il 25enne trovandolo in possesso di 4 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 5,45 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare presso l'abitazione del giovane ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 28,5 grammi circa di marijuana, 2,58 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione e una pistola scacciacani con il tappo rosso abraso, completa di un proiettile calibro 22.

Tutto il materiale rinvenuto - sostanze stupefacenti, strumentazione e arma con relativo munizionamento - è stato posto sotto sequestro in attesa del versamento presso l'ufficio corpi di reato competente. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, l'arresto è stato convalidato senza disporre alcuna misura cautelare nei confronti dell'uomo.

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