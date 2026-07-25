Vicopisano, incendio di sterpaglie in via Provinciale Vicarese

La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 13 in via Provinciale Vicarese, nel comune di Vicopisano, per un incendio di sterpaglie. All'arrivo sul posto la squadra VVF ha prontamente estinto le fiamme, evitando che l'incendio si propagasse nell'area adiacente, e ha messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. La superficie bruciata è di circa 100 metri quadrati. Le cause sono in fase di accertamento.
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