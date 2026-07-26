Allerta arancione Toscana, temporali intensi e allagamenti in più zone della regione

"Intensa linea temporalesca attiva sulle zone di nord-ovest, in particolare in Garfagnana, con precipitazioni superiori ai 60mm/h registrati a Fornovolasco". Così nelle prime ore di domenica 26 luglio, giorno di allerta arancione per forti temporali in Toscana, in un aggiornamento pubblicato tramite social dal presidente della Regione Eugenio Giani: "Nelle prossime tre ore i temporali tenderanno a estendersi alle altre zone settentrionali nelle province di Pistoia, Prato e Firenze. Successivamente il sistema temporalesco si porterà anche sulla provincia di Arezzo. Prestiamo massima attenzione".

Dall'alba precipitazioni intense in Garfagnana e Valle del Serchio: nubifragio a Borgo a Mozzano, con 87 mm di pioggia in meno di un'ora, 75 mm/h a Fabbriche di Vergemoli, oltre 60 mm/h a Fornovolasco. Registrati sulla zona 3.400 fulmini. Raffiche di vento su Alpi Apuane e Appennino, fino a quello Pistoiese.

Area fiorentina ed Empolese Valdelsa: segnalati allagamenti a Fucecchio e Castelfiorentino

La precipitazione si è spostata, come anticipato dalle previsioni, verso l'area fiorentina: la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze informa che "a partire dalle ore 5 di questa mattina la parte più intensa dell'evento sta progressivamente interessando il nostro territorio".

Segnalato che l'ondata di maltempo ha comportato allagamenti a Calenzano, Fucecchio, Castelfiorentino e caduta di alberi nel Mugello. La sala integrata di protezione civile della Città Metropolitana e della Prefettura riporta che a Borgo San Lorenzo la pioggia ha fatto 60 mm in un'ora, a Vaglia 46 mm/h.

Provincia di Pisa, 20 interventi dei vigili del fuoco

Le precipitazioni hanno interessato anche la provincia di Pisa. Qui i vigili del fuoco hanno svolto circa 20 interventi riconducibili al maltempo: interessati principalmente i comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Pontedera, Buti, Castelfranco di Sotto e Palaia. Le squadre sono intervenute principalmente per rami pericolanti, dissesti statici da elementi costruttivi, danni d’acqua in genere.

Allerta arancione Toscana, fenomeni in attenuazione

Al momento sono rispettate le previsioni meteo emesse ieri dal Centro funzionale regionale, spiega in una nota la Regione Toscana. Durante la notte si sono avute piogge anche intense in ogni parte della Regione, ma i fenomeni, a partire dalle prime ore della mattinata di oggi, domenica, sono in attenuazione. Si registrano precipitazioni nella parte meridionale delle province di Firenze e Pisa con fenomeni in rapido spostamento verso le province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Si sono registrati alcuni allagamenti, adesso in via di risoluzione, in alcune aree tra Prato e Firenze come Fucecchio, dove in mattinata le strade risultano libere sul territorio comunale, e Castelfiorentino.

Gli eventi potranno provocare possibili dissesti geomorfologici (frane) anche se al momento non si segnalano particolari movimenti.

Il cielo permane perturbato con rovesci e temporali in estensione in mattinata dalle zone centro settentrionali a gran parte della regione. Maggiore variabilità dalla tarda mattinata con fenomeni più sparsi e intermittenti. In serata è previsto un ulteriore miglioramento.

I venti si mantengono moderati e meridionali in rotazione a ovest. Le temperatura sono in sensibile calo. I mari sono mossi e temporaneamente molto mossi fino alle prime ore del mattino nei settori meridionali.

Per domani, lunedì 27, il meteo si manterrà ancora instabile con possibili rovesci sulla costa fino alle prime ore del mattino e nel pomeriggio sui rilievi appenninici. Per ciò che riguarda le temperature le minime saranno stazionarie o in locale aumento, mentre le massime in aumento soprattutto nell'interno, ma con valori nella norma (e punte di 30-32°C). I mari saranno mossi, temporaneamente molto mossi fino alla mattina sui settori settentrionali.

Prato, messa in salvo coppia bloccata in un sottopasso

A Prato durante l'ondata di maltempo una coppia è rimasta bloccata in auto in un sottopasso, a Tavola, ed è stata recuperata dai vigili del fuoco. Assistiti tre anziani mentre in alcune località mancherebbe la luce. Registrati allagamenti in via Pollative dove sta intervenendo la protezione civile comunale. Dal Comune viene reso noto che fin dalle prime ore della mattina è stato attivato il Coc, Centro Operativo Comunale: sul territorio, si legge in una nota, sono al lavoro 20 squadre di Protezione Civile, impegnate nel monitoraggio della situazione e negli interventi di assistenza nelle aree più interessate. "La situazione è costantemente monitorata, permangono alcune criticità alla viabilità". Sono stati chiusi i sottopassi di viale Leonardo da Vinci, via Nenni, Esselunga (ex Pratilia), viale Nam Dinh, Ospedale, via Ciulli. "Si raccomanda di prestare attenzione negli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti ufficiali del Comune".

Notizie correlate