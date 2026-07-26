Allerta arancione Toscana, temporali dalla Garfagnana a Firenze

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Le piogge all'alba di domenica 26 luglio

"Intensa linea temporalesca attiva sulle zone di nord-ovest, in particolare in Garfagnana, con precipitazioni superiori ai 60mm/h registrati a Fornovolasco". Così nelle prime ore di domenica 26 luglio, giorno di allerta arancione per forti temporali in Toscana, in un aggiornamento pubblicato tramite social dal presidente della Regione Eugenio Giani: "Nelle prossime tre ore i temporali tenderanno a estendersi alle altre zone settentrionali nelle province di Pistoia, Prato e Firenze. Successivamente il sistema temporalesco si porterà anche sulla provincia di Arezzo. Prestiamo massima attenzione".

La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze informa che "a partire dalle ore 5 di questa mattina la parte più intensa dell'evento sta progressivamente interessando il nostro territorio. Al momento si segnalano allagamenti su sede stradale a Calenzano e nel Mugello. Segnalate cadute rami a terra in varie parti del territorio. Registrati 77. 7 mm/3h a Borgo San Lorenzo, 65.1 mm/3h a Vaglia, 62.4 a Calenzano.
Si raccomanda massima prudenza alla guida".

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