Allerta meteo, annullato concerto di Serena Brancale a Siena

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(Foto da Vivo Concerti)

A causa dell'allerta meteo, che ha impedito il regolare allestimento della produzione, il concerto di Serena Brancale previsto questa sera, domenica 26 luglio, presso la Fortezza Medicea a Siena, è annullato. A comunicarlo sono gli organizzatori in una nota.

Info di biglietteria - Gli spettatori che hanno acquistato il loro biglietto online sul sito di TicketOne riceveranno il riaccredito automaticamente sullo stesso strumento di pagamento utilizzato in fase di acquisto senza la necessità di procedere ad alcuna richiesta di rimborso.
Per tutti coloro che hanno acquistato presso i punti vendita fisici, il rimborso potrà essere richiesto entro 15 giorni a partire da domani, lunedì 27 luglio 2026.

Fonte: Ufficio stampa

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