Escursionisti perdono il sentiero, recuperati sulle Apuane

Due interventi nelle ultime ore sulle Apuane, localizzati nella Valle degli Alberghi, da parte della stazione di Massa del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano. La prima attivazione, alle 19.30 di sabato 25 luglio, ha riguardato il recupero di tre ragazzi originari della provincia di Firenze. Gli escursionisti, spiegano dal Sast, erano partiti la mattina dalla Val Serenaia con l’obiettivo di pernottare al bivacco Aronte al Passo della Focolaccia. Durante il tragitto hanno sbagliato sentiero e si sono ritrovati sul versante opposto, in fondo alla valle degli Alberghi. I tre, spossati, senza riserve di acqua e con calzature non idonee, sono stati recuperati dalla squadra a terra, che era partita alle ore 20 dal Biforco. Uno dei tre componenti è stato recuperato dall’elisoccorso regionale Pegaso 1.

Questa mattina invece la stazione è stata attivata per un escursionista disperso e ritrovato poi dall’elisoccorso regionale Pegaso 3 all’inizio del Canal Fondone, a quota 1000 metri circa. L’uomo ha passato la nottata al riparo delle vecchie case dismesse situate sopra la cava Romana, sul sentiero 167. Da una prima ricostruzione sembra che l’escursionista, dopo aver percorso la via ferrata del monte Contrario, abbia perso il sentiero più volte. La squadra a terra ha raggiunto il punto risultante dalle coordinate ricavate del Numero Unico di emergenza ma non lo ha trovato, quindi è stato attivato l’elisoccorso. Sul posto è confluita anche una squadra di Vigili del Fuoco a supporto delle operazioni. L'uomo è stato ritrovato dall’equipaggio dell’elisoccorso, che si è poi diretto alla base di Cinquale.

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