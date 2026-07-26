Incidente sulla "Siena-Firenze" a San Casciano in Val di Pesa

Incidente tra due auto sul raccordo autostradale 3 "Siena-Firenze", all'altezza di San Casciano in Chianti. Nello scontro si è sviluppato un incendio, estinto dai vigili del fuoco. Come reso noto da Anas è momentaneamente chiuso al traffico il tratto interessato, in direzione Firenze. La circolazione è temporaneamente indirizzata in uscita sulla viabilità locale a San Casciano Sud, con rientro sul raccordo a Impruneta/Greve in Chianti.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, vigili del fuoco e forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

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