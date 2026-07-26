Incidente sulla "Siena-Firenze" a San Casciano in Val di Pesa

Cronaca San Casciano in Val di Pesa
Condividi su:
Leggi su mobile

Tratto temporaneamente chiuso in direzione Firenze. Nello scontro tra due auto si è sviluppato un incendio, estinto dai vigili del fuoco

Incidente tra due auto sul raccordo autostradale 3 "Siena-Firenze", all'altezza di San Casciano in Chianti. Nello scontro si è sviluppato un incendio, estinto dai vigili del fuoco. Come reso noto da Anas è momentaneamente chiuso al traffico il tratto interessato, in direzione Firenze. La circolazione è temporaneamente indirizzata in uscita sulla viabilità locale a San Casciano Sud, con rientro sul raccordo a Impruneta/Greve in Chianti.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, vigili del fuoco e forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Notizie correlate

San Casciano in Val di Pesa
Cronaca
16 Giugno 2026

Donna muore schiacciata dalla saracinesca del garage nel Fiorentino

Tragedia nel Fiorentino, dove una donna di 77 anni è morta dopo essere rimasta incastrata sotto la saracinesca del garage di un condominio a Cerbaia, nel comune di San Casciano [...]

San Casciano in Val di Pesa
Cronaca
2 Maggio 2026

Auto contro un muro, perdita di gas a San Casciano in Val di Pesa

Incidente stradale nella notte nella frazione della Romola, dove un’auto si è schiantata contro un muro provocando anche una perdita di gas. L’intervento dei Vigili del fuoco del comando di [...]

San Casciano in Val di Pesa
Cronaca
1 Maggio 2026

Giovane cade dallo scooter e finisce fuori strada in un torrente: interviene Pegaso

Incidente questa mattina a San Casciano in Val di Pesa dove un giovane, che viaggiava in scooter, è finito fuori strada all'altezza del ponte sulla strada Provinciale 4 Volterrana, precipitando [...]



Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa

<< Indietro

torna a inizio pagina