Minaccia i vigili con un coltello, poi lo sparo: ferito 42enne a San Vincenzo

Un uomo è rimasto ferito con un colpo di pistola nel parcheggio di un supermercato a San Vincenzo. È successo questo pomeriggio, domenica 26 luglio in via Biserno. Ad essere soccorso un 42enne, originario della Spagna senza fissa dimora, dopo essere stato colpito all'addome. Dalle prime informazioni, l'uomo avrebbe dato in escandescenze e avrebbe minacciato passanti e clienti del supermercato: chiesto l'intervento della polizia locale, sul posto è intervenuta una pattuglia. La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma da quanto emerso il 42enne avrebbe impugnato un coltello dirigendosi verso gli agenti, e uno di questi avrebbe fatto partire un colpo.

Intervenuto l'elisoccorso Pegaso, il ferito è stato trasportato all'ospedale Cisanello di Pisa in condizioni stabili e non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti per ricostruire l'accaduto polizia e carabinieri, che hanno transennato l'area per metterla in sicurezza. Giunto sul posto anche il sindaco Paolo Riccucci.

Da una prima ricostruzione l'uomo, che secondo le testimonianze sarebbe stato solito stazionare davanti al supermercato, avrebbe iniziato a infastidire passanti e clienti già dentro il negozio, perciò era stata chiamata la polizia locale. Gli agenti sono intervenuti cercando di calmarlo, ma avrebbe tirato fuori un coltello tentando di colpire uno dei due. Portato all'esterno, una volta nel parcheggio avrebbe nuovamente tentato di colpire un agente che di fronte al tentativo di aggressione si sarebbe difeso e avrebbe sparato un colpo verso il basso. Scattato l'allarme, il 42enne è stato soccorso. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria, mentre la pistola d'ordinanza è stata sequestrata.

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