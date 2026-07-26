Pattinaggio, successi per atleti e atlete dell'Acquario Altopascio ai Campionati italiani

Un'esperienza di alto livello, fatta di impegno, sacrificio e grandi soddisfazioni. Si è conclusa con un bilancio positivo la partecipazione dell'ASD L'Acquario Altopascio ai Campionati Italiani di pattinaggio freestyle, disputati a Roma. Alla manifestazione hanno preso parte gli atleti che avevano conquistato la qualificazione attraverso le competizioni regionali, confrontandosi con i migliori pattinatori italiani in condizioni particolarmente impegnative, anche a causa delle elevate temperature.

Tra le prestazioni più significative spicca quella di Luca Ferrari, protagonista con una splendida medaglia d'argento nella specialità Speed e una medaglia di bronzo nel Roller Cross, confermandosi tra i migliori interpreti della disciplina a livello nazionale. Ottimo risultato anche per Alessandro Mastroianni, che ha sfiorato il podio conquistando un eccellente quarto posto nel Classic e ottenendo inoltre la qualificazione al KO dello Speed. Grande soddisfazione poi per Sveva Toschi, categoria Allievi, capace di qualificarsi al KO dello Speed e di chiudere la competizione con un prestigioso ottavo posto nella classifica finale. Maya Ricciarelli ha conquistato un sesto posto nella Battle, mentre Andrea Giannini ha centrato un piazzamento tra i primi dieci nella specialità Slide. Nella categoria Juniores, Rebecca Ammazzini e Alice Pieretti hanno ottenuto entrambe la qualificazione al KO del Roller Cross, con Rebecca autrice del quarto miglior tempo nelle qualificazioni. Positiva anche la prova di Beatrice Panattoni, che al suo debutto in una competizione nazionale ha saputo conquistare un piazzamento a metà classifica nella categoria Ragazzi. All'esordio assoluto in un Campionato Italiano anche Chiara Balestri, Noemi Pupilli, Gerarda Nigro, Donatiello Vannicci e Lidia; per Noemi è arrivata anche la qualificazione al KO dello Speed. Buona prestazione anche per Marta Balestri, che ha ottenuto un positivo piazzamento nella categoria Allievi della Battle.

La società, guidata da Antonella Carpanese, rivolge infine un ringraziamento speciale alle allenatrici Chiara Castagni, Chiara Lorenzetti, Chiara Pollastrini e Rebecca Savin, che hanno accompagnato e sostenuto la squadra durante tutto il percorso con professionalità, competenza e dedizione.

Fonte: Comune di Altopascio

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