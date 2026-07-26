Ponte al Pino, al via la seconda fase dei lavori a Firenze: nuovo stop dei treni

Da questa sera, domenica 26 alle 23, alle 11 di giovedì 30 luglio scatta la seconda interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte con Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella, per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Si tratta del secondo stop, dopo la prima fase a inizio luglio, per la conclusione del montaggio e il varo del nuovo ponte. Attivo, come nella prima sospensione, il servizio di autobus e navette, collegati alla linea della tramvia, per trasferire i viaggiatori dalla stazione di Campo di Marte a Santa Maria Novella e viceversa. Qui la programmazione ferroviaria straordinaria diffusa dalla Regione. Alla pagina dedicata sul sito del Comune di Firenze e sul portale regionale Muoversi in Toscana tutte le informazioni utili.

"I lavori in questo punto nevralgico della rete italiana – hanno sottolineato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Filippo Boni in occasione della seconda fase – impattano in maniera importante su tutte le linee ferroviarie della regione, non soltanto quelle dirette verso Firenze" (modifiche e variazioni). "Per questo anche i treni che non passeranno dal capoluogo toscano potranno essere soppressi o oggetto di modifiche". A questo scopo, il presidente e l’assessore ricordano che "sarà nuovamente fondamentale avere la consapevolezza che saranno giorni di grande difficoltà, oltre che per Firenze, per l’intera Toscana".

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