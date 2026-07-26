La sagra a Staffoli chiude con lo spettacolo del vincitore di "Tali e Quali"

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Atteso Daniele Quartapelle, vincitore del programma tv nei panni di Renato Zero

Stasera, 26 luglio, serata conclusiva a Staffoli della Festa del donatore Avis, organizzata da Proloco Staffoli in collaborazione e presso il Centro Avis Staffoli in via Ugo Foscolo. Per concludere la 43° Sagra della Pappardella alla Lepre in bellezza, comunicano gli organizzatori, dopo aver avuto tanti ospiti tra cui radio Mitology e Santiago, stasera ci sarà Daniele Quartapelle in arte "Daniele si nasce". Vincitore di ben due edizioni, nel 2022 e nel 2026, della famosa trasmissione di Rai Uno "Tali e Quali" nei panni di Renato Zero, è atteso nella frazione di Santa Croce sull'Arno. "Si prevede una grande partecipazione".

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