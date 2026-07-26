Sesto Fiorentino, incendio in un'industria all'Osmannoro

Incendio questo pomeriggio a Sesto Fiorentino, in via dell'Osmannoro, nello stabilimento di un'industria farmaceutica. Sul posto, dalle 17.45, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Firenze Ovest e di Calenzano con il supporto del comando di Prato. Inviate per le operazioni di spegnimento due squadre, due autobotti, un'autoscala e il nucleo Nbcr (Nucleari, biologici, chimici, radiologici).

Le squadre hanno fatto accesso all’interno del sito industriale effettuando lo spegnimento dell’incendio, che si è sviluppato in un locale esterno adiacente all’edificio di produzione.

Non risultano persone coinvolte. Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Forze dell'ordine sul posto.

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