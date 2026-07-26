Taric, Fucecchio approva le agevolazioni sulla tariffa: "Rafforziamo il sostegno"

Il Consiglio comunale di sabato 25 luglio ha approvato i nuovi criteri per l’accesso alle agevolazioni sociali sulla Tariffa Corrispettiva (TARIC), con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari in condizioni di disagio economico e di adeguare il regolamento comunale alle disposizioni previste a livello nazionale e alle indicazioni di ATO Toscana Centro.

Le nuove misure si coordinano con il bonus sociale nazionale sui rifiuti introdotto dal D.P.C.M. 24/2025, che prevede una riduzione del 25% della tariffa per gli aventi diritto. A questo intervento si aggiungono le agevolazioni comunali, finanziate interamente con risorse del bilancio dell’ente.

Per i nuclei familiari con un ISEE fino a 5.000 euro è prevista una riduzione del 100% dell’importo residuo della tariffa, dopo l’applicazione dell’eventuale bonus nazionale e nel rispetto degli svuotamenti minimi previsti dal regolamento.

Per i nuclei familiari con un ISEE compreso tra 5.000,01 e 9.796 euro è invece prevista una riduzione del 30% dell’importo residuo, sempre successivamente all’applicazione del bonus nazionale. I cittadini residenti nel Comune di Fucecchio che intendono beneficiare dell’agevolazione dovranno presentare la relativa domanda entro il 30 settembre 2026. La medesima scadenza resterà valida anche per gli anni successivi, salvo eventuali modifiche deliberate dal Consiglio comunale.

L’aggiornamento del regolamento risponde anche alla richiesta di ATO Toscana Centro di uniformare le fasce ISEE per le agevolazioni sociali nei Comuni appartenenti all’Ambito Tariffario Sovracomunale ATS1, lasciando a ciascuna amministrazione la possibilità di determinare autonomamente l’entità delle riduzioni.

"Con questo provvedimento – commenta l’amministrazione comunale – rafforziamo il sostegno alle famiglie che si trovano in maggiore difficoltà economica, integrando le misure nazionali con un intervento comunale concreto. L’obiettivo è garantire un sistema tariffario sempre più equo e attento alle esigenze dei cittadini, assicurando al tempo stesso uniformità con le disposizioni previste a livello di ambito territoriale".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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