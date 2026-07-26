Temporali Toscana, allagamenti e rami caduti nell'Empolese Valdelsa

Anche l'Empolese Valdelsa ha registrato gli effetti del passaggio dei temporali. Fino alle 14 di oggi, domenica 26 luglio, è in corso l'allerta arancione emessa dalla protezione civile per il territorio regionale.

Da questa notte, fino alle prime ore dell'alba, la perturbazione è passata dalla Garfagnana spostandosi nell'area fiorentina, Pistoia, Prato. Qui sono in corso interventi per allagamenti, due persone sono state recuperate dopo essere rimaste bloccate in un sottopasso, altri risultano chiusi alla viabilità. Interventi dei vigili del fuoco anche in provincia di Pisa (Gli aggiornamenti a livello regionale). Al momento, come informa il presidente della Regione Toscana nell'ultimo aggiornamento, la linea temporalesca interessa le zone più meridionali delle province di Siena e Arezzo.

Per l'area della Città Metropolitana di Firenze, oltre a rami caduti nel Mugello, segnalati allagamenti localizzati a Castelfiorentino e Fucecchio, da quanto si apprende in maniera contenuta: su entrambi i territori sta intervenendo la Protezione civile. A Fucecchio non sono segnalate strade chiuse alla viabilità.

A Castelfiorentino, sempre dalle informazioni raccolte, gli allagamenti hanno riguardato case con garage o scantinati sotto al livello stradale. L'impegno maggiore risulta su rami caduti a causa del vento: sono in corso interventi di potatura, rimozione rami e messa in sicurezza sul territorio da parte della protezione civile e operai comunali, che proseguiranno i controlli anche nelle prossime ore. Già da ieri, con l'emissione dell'allerta, tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa avevano attivato i Centri operativi comunali.

Notizie correlate