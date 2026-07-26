Temporali Toscana, allagamenti in strade e abitazioni a Prato: oltre 60 interventi

Il Centro operativo comunale (Coc) del Comune di Prato resterà aperto fino al compimento degli ultimi interventi richiesti a seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio cittadino nella prima mattinata di oggi, domenica 26 luglio. Attualmente le squadre della Protezione civile sono impegnate nello svuotamento di garage condominiali allagati dalle piogge. Gli interventi dovrebbero chiudersi entro le ore 20.

L'ultimo bollettino del Centro Funzionale Regionale dichiara rischio "Temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore" – codice giallo dalle 14 alle 20 di oggi. Per le prossime ore si prevede modesta instabilità con possibilità di precipitazioni sparse o isolate sulle zone interne, generalmente di breve intensità, anche a carattere temporalesco. Cumulati medi non significativi con massimi fino a 20-30 mm.

Resta tuttavia attivo il Centro situazioni (Cesi) in forma di reperibilità per continuare il monitoraggio dell'allerta meteo ancora in corso. L'evento meteorologico di oggi si è rivelato di assoluta rilevanza per la quantità di acqua caduta, quantificabile in ben 72 mm in appena due ore tra le 5,30 e le 7,30 del mattino; un fenomeno importante che, pur non potendosi definire straordinario, ha rovesciato una notevole massa d'acqua accompagnata dalla caduta di molti fulmini.

Il bilancio delle attività fa registrare un totale di 64 interventi complessivi portati a termine dalle venti squadre di protezione civile dislocate sul territorio. Mentre sono state 86 le chiamate arrivate al centralino della Polizia locale. Gli operatori sono stati impegnati a fronteggiare allagamenti su sede stradale, infiltrazioni d'acqua nelle case, allagamenti di cantine e garage, oltre a dover gestire varie problematiche di viabilità e disservizi legati alla mancanza di energia elettrica. Grande attenzione è stata posta nel soccorso alle persone in difficoltà, che sono state tutte prontamente raggiunte e assistite. Nelle prime battute dell'emergenza, per prevenire qualsiasi criticità legata a eventuali persone sfollate, era stata chiesta e ottenuta la disponibilità logistica della sede centrale della Misericordia di Prato.

La zona sud-ovest della città è risultata l'area con i maggiori punti critici. In quest’area si contano circa una quindicina di abitazioni che hanno subito allagamenti nei locali interrati o al piano terra, dove alcune squadre sono ancora impegnate nelle necessarie operazioni di aspirazione dell'acqua e pulitura dei fanghi. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, la quasi totalità dei sottopassi precedentemente interdetti è stata liberata e regolarmente riaperta al traffico, mentre il livello generale della circolazione sta per essere del tutto ripristinato.

Il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Prato Gabriele Alberti hanno seguito l’evolversi della situazione dal Coc e intendono innanzitutto ringraziare l'intero sistema dei soccorsi per aver dato una risposta pronta ed efficace nel gestire l'emergenza. "La quantità d’acqua caduta sulla città in poco meno di due ore, dalle 5,30 alle 7,30, è stata davvero notevole – sottolinea Alberti – torrenti e fiumi hanno tenuto, ma sono emerse problematicità note e anche nuove riguardo alla tenuta di alcune strade, penso a piazza Stazione, e in vari quartieri della zona sud-ovest. Per questo motivo l’Amministrazione comunale intende stabilire da subito delle priorità di intervento per prendere in esame le criticità emerse".

Fonte: Comune di Prato

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