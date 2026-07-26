Trovato morto il caprone Muschio, Rifugio Chico Mendes: "Ti daremo giustizia"

"Muschio è morto. Abbiamo ritrovato il suo corpo poche ore fa mentre setacciavamo per l’ennesima volta i campi circostanti. In questo momento di dolore straziante vi chiediamo solamente di rispettare il nostro silenzio e di stringervi alla nostra comunità". È stato purtroppo ritrovato senza vita Muschio, il caprone di 15 anni che si era allontanato dal Rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio e che oggi comunica il drammatico esito delle ricerche, che andavano avanti da giorni senza sosta. Il rifugio, parte della Rete dei santuari di animali liberi, aveva lanciato un appello per cercare aiuti nel ritrovare e riportare a casa il caprone, dopo che da sabato 18 luglio ne erano state perse le tracce.

"Ci sono indagini della magistratura in corso" spiegano dal rifugio in un aggiornamento pubblicato tramite la propria pagina social. "Sono intervenuti la Polizia Municipale, i Carabinieri, il Comune di Campi Bisenzio. Ora siamo in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco e della Asl per il trasferimento del corpo presso l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana per l’autopsia che accerterà le cause della morte. Nei prossimi giorni appena si avranno informazioni più chiare sull’accaduto vi aggiorneremo come abbiamo fatto in questa settimana atroce".

A inizio settimana era stato diffuso l'invito, a chiunque fosse in possesso di informazioni utili, a farsi avanti. "Il nostro pensiero è fisso a lui, alle sue sorelle Indira, Guenda e Ganza, a suo fratello Cotone e alle sue amiche pecore a cui continueremo a garantire ogni singolo istante la libertà che Muschio ha divorato in questi cinque anni" da quando era presente al santuario di animali liberi che accoglie, veniva spiegato nell'appello, animali salvati da situazioni di sfruttamento, maltrattamento o abbandono, garantendo loro cure, protezione e la possibilità di vivere il resto della loro vita nel rispetto delle proprie esigenze e dei propri comportamenti naturali. "Il dolore della perdita ti butta giù, ma il ricordo di occhi testardi, liberi e assetati di vita come quelli di Muschio e di tutte le sue sorelle non ci faranno di certo mollare la lotta di liberazione animale. Anzi, - concludono dal Rifugio Chico Mendes - ci prepariamo a combattere sin da ora quella per ottenere giustizia per Muschio. Ti daremo giustizia".

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