Use Computer Gross, entra in squadra Andrea Saccaggi

Si chiude col botto il mercato dell'Use Computer Gross. È ufficiale l'ingaggio per la prossima stagione di Andrea Saccaggi, pedina di assoluto valore ed esperienza.

Guardia classe 1989, 190 cm di altezza, è un giocatore che non ha bisogno di troppe presentazioni nel panorama cestistico nazionale visto che vanta una lunghissima carriera tra serie A2 e serie B vestendo maglie importanti come quelle di Treviso, Agrigento, Virtus Roma e Rimini. Nell'ultimo biennio ha militato a Cecina in serie B Interregionale, confermandosi un leader realizzativo e chiudendo l'ultima stagione in doppia cifra con 10,2 punti di media a partita e ottime percentuali al tiro.

Il suo arrivo alla corte di coach Luca Valentino porta alla squadra empolese non solo punti e pericolosità sul perimetro, ma anche quel bagaglio di carisma e leadership fondamentale per guidare i compagni più giovani.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

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