A Vinci gli appuntamenti de 'Le notti del vino'

Vinci e vino è un connubio che sta insieme non solo per via dell’assonanza delle due parole, ma anche e soprattutto per il panorama che la città del Genio riesce a offrire dal punto di vista vitivinicolo.

Per celebrare questo abbinamento, anche per il 2026 vengono riproposte ‘Le notti del vino’, l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino, alla quale anche il Comune di Vinci aderisce.

Il programma a Vinci è ricco ed è articolato in quattro date, studiate appositamente per esaltare il vino.

Si parte martedì 28 luglio con Leonardesca-Sapori da Vinci (Piazza della Libertà, alle 19.45), una cena con degustazione dei vini e dei prodotti tipici delle aziende agricole del territorio. Prima, appuntamento in Palazzina Uzielli, dove si svolgerà la prima edizione di Calici Da Vinci, concorso enologico promosso dalla Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano in collaborazione con FISAR, partner tecnico dell'iniziativa.

Una qualificata giuria composta da sommelier, giornalisti e professionisti del settore degusterà alla cieca le etichette presentate dai produttori del Comune di Vinci, con l'obiettivo di valorizzare la qualità delle produzioni locali e costruire un nuovo percorso di promozione del territorio attraverso il vino.

Per partecipare all'evento del 28 luglio è necessario prenotare:

info@stradadileonardo.org – 3485103185; leonardescavinci@gmail.com – 3476694992.

Domenica 2 agosto (dalle 19) la nuova edizione di AperiDaVinci-Cinema e calici. Anchiano e la casa natale di Leonardo diventano un’arena cinematografica con la proiezione di “Madame Clicquot”, film a tema del 2023 ambientato nella Francia del XIX secolo. Prima del film, il consueto apericena con i prodotti delle aziende del territorio.

Lunedì 10 (dalle 19) agosto torna Calici di Stelle. Nella notte di S. Lorenzo il borgo viene invaso dai punti di degustazione delle aziende agricole vinciane, nonché da spettacoli di arte e l’opportunità di osservare il cielo dalla cima del Castello dei Conti Guidi.

Domenica 30 agosto di nuovo AperiDaVinci, questa volta ai cipressi di Dianella dalle 19. Nuova degustazione e nuova proiezione, questa volta di “Saint Amour”, film del 2016, anch’esso ambientato in Francia e con una trama on the road fra le vigne d’oltralpe.

Le notti del vino a Vinci è reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Vinci con la Pro Loco di Vinci, l’associazione Strade dell’olio e del Vinco del Montalbano-Le colline di Leonardo, Mangiaggiro e il Cine Club 24.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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