Piccolo di assiolo cade dal nido durante i temporali, salvato a San Giuliano Terme

Attualità San Giuliano Terme
Condividi su:
Leggi su mobile

La polizia locale lo ha notato in mezzo alla strada, visibilmente impaurito e sotto la pioggia. Recuperato e messo al sicuro il volatile, specie protetta, è stato affidato alla Lipu

Un piccolo assiolo, verosimilmente caduto dal nido durante i temporali che hanno interessato la Toscana ieri, domenica 26 luglio, è stato ritrovato e messo in salvo da una pattuglia della polizia locale di San Giuliano Terme. Come reso noto dal Comune, gli agenti si trovavano in servizio di protezione civile sul territorio per verificare eventuali problemi e danni legati al maltempo che, fortunatamente, non ci sono stati, quando hanno trovato il piccolo rapace.

Visibilmente spaurito, è stato notato intorno alle 5.30 in mezzo alla strada e sotto la pioggia battente, a Pappiana, all’altezza dell’incrocio fra le vie di Di Vittorio e Lenin: la pattuglia si è immediatamente fermata e ha raccolto il volatile mettendolo in salvo e portandolo all’interno del comando di San Giuliano.

Il giovanissimo assiolo, specie protetta della famiglia dei rapaci notturni cui Giovanni Pascoli ha dedicato una celebre poesia, è stato poi affidato ai volontari della Lipu di Livorno.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
26 Luglio 2026

Allerta arancione Toscana, temporali intensi e allagamenti in più zone della regione

"Intensa linea temporalesca attiva sulle zone di nord-ovest, in particolare in Garfagnana, con precipitazioni superiori ai 60mm/h registrati a Fornovolasco". Così nelle prime ore di domenica 26 luglio, giorno di [...]

Vecchiano
Cronaca
15 Luglio 2026

Incendio di Migliarino, incontro tecnico alla Regione per fare il punto sugli interventi

Si è riunito martedì 14 luglio presso l’assessorato all’Ambiente della Regione il tavolo di coordinamento dedicato all'incendio che sabato scorso ha interessato lo stabilimento Spedi Srl di Migliarino, azienda che si [...]

San Giuliano Terme
Cronaca
13 Luglio 2026

Incendio del Monte Faeta: al via i lavori per progetto di salvaguardia da 400mila

Dalle vie di Ragnaia e di Valle, nella parte alta di Asciano. Sono partiti da qui i primi interventi di salvaguardia dei versanti ascianesi del Monte Faeta bruciato dall’incendio di [...]



Tutte le notizie di San Giuliano Terme

<< Indietro

torna a inizio pagina