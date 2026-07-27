Piccolo di assiolo cade dal nido durante i temporali, salvato a San Giuliano Terme

Un piccolo assiolo, verosimilmente caduto dal nido durante i temporali che hanno interessato la Toscana ieri, domenica 26 luglio, è stato ritrovato e messo in salvo da una pattuglia della polizia locale di San Giuliano Terme. Come reso noto dal Comune, gli agenti si trovavano in servizio di protezione civile sul territorio per verificare eventuali problemi e danni legati al maltempo che, fortunatamente, non ci sono stati, quando hanno trovato il piccolo rapace.

Visibilmente spaurito, è stato notato intorno alle 5.30 in mezzo alla strada e sotto la pioggia battente, a Pappiana, all’altezza dell’incrocio fra le vie di Di Vittorio e Lenin: la pattuglia si è immediatamente fermata e ha raccolto il volatile mettendolo in salvo e portandolo all’interno del comando di San Giuliano.

Il giovanissimo assiolo, specie protetta della famiglia dei rapaci notturni cui Giovanni Pascoli ha dedicato una celebre poesia, è stato poi affidato ai volontari della Lipu di Livorno.

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