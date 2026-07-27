Cantieri a Fiano, Più Certaldo: "Una soluzione paradossale"

A Certaldo, nella frazione di Fiano, sono mesi che si tenta di risolvere un problema legato all'illuminazione pubblica, l'ennesima dimostrazione delle difficoltà dell'amministrazione nel programmare, coordinare e portare a termine i lavori pubblici.

La soluzione prevista è paradossale: sarà probabilmente necessario riportare gli escavatori sul posto e demolire marciapiedi rifatti e asfaltati appena sei mesi fa per intervenire nuovamente sui sottoservizi. Un intervento che comporterà nuovi disagi per i residenti e un ulteriore spreco di risorse pubbliche.

Mentre i cittadini continuano a fare i conti con un'illuminazione pubblica insufficiente, gli uffici si limitano a rimpallarsi le responsabilità.

Il punto, invece, è uno solo: manca un'efficace attività di controllo e di vigilanza sull'esecuzione delle opere pubbliche e quando non c'è un coordinamento serio tra amministrazione, uffici e imprese, il risultato è quello che tutti possono vedere.

Più Certaldo ritiene che i cittadini meritino risposte chiare e una gestione dei lavori pubblici all'altezza delle aspettative. Non è accettabile che opere appena concluse debbano essere nuovamente demolite. Durante la riqualificazione serviva intervenire congiuntamente con i gestori dei sottoservizi.

Chi amministra ha il dovere di vigilare, prevenire questi sprechi e garantire che ogni euro pubblico venga speso con responsabilità ed efficienza.

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