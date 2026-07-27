Carcere di Prato, sequestrati altri tre pacchi con droga e cellulari lanciati dall'esterno

Cronaca Prato
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Il carcere di Prato

La procura chiede schermatura del penitenziario per evitare telefonate, intercettatore di droni e più videosorveglianza

Ancora tentativi di introdurre droga e telefoni dentro il carcere di Prato, con lanci di pacchetti dall'esterno. Da mesi il penitenziario è riguardato da perquisizioni e indagini, portate avanti dalla procura con il contributo della polizia penitenziaria. Stavolta, dopo il recente sorvolo il 18 luglio di un drone con un pacco contenente cellulari, la procura ha rilevato tre nuovi episodi episodi di lanci da parte di complici posizionati sulle vie intorno alla struttura. I pacchetti, di spugna, sono stati posti sotto sequestro: al loro interno sono stati trovati smartphone e microtelefono, entrambi senza Sim, due panetti di hashish per un totale di 190 grammi.

Chiesta dalla procura di Prato la schermatura del carcere per evitare telefonate con l'esterno e un intercettatore di droni e telecamere, a completamento della visuale del penitenziario. Come riferito dalla procura, così come a seguito di operazioni precedenti, continua a rivelarsi "fruttuosa" la collaborazione dei detenuti.

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