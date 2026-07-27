Consiglio convocato a Cerreto Guidi, l'odg

È convocato per Mercoledì 29 luglio, alle ore 18,30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Si ricorda che è stata portata a termine in questi giorni la ristrutturazione e digitalizzazione della sala consiliare comunale che consente la trasmissione in diretta streaming delle sedute consiliari, sul seguente canale Youtube: https://www.youtube.com/@ComuneCerretoGuidi-s2c ; le dirette dei consigli comunali sono visibili anche sulla pagina Facebook del Comune di Cerreto Guidi: https://www.facebook.com/ComuneCerretoGuidi/?locale=it_IT .

Sette gli argomenti iscritti all’ordine del giorno di questa seduta:

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Variazioni al bilancio 2026-2028, alla nota integrativa 2026 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione 2025;

3. Assestamento di bilancio salvaguardia equilibri di bilancio 2026- Presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio-Ricognizione sui programmi e verifica;

4. Variazioni al bilancio 2026-2028, al DUP 2026-2028 ed alla nota integrativa 2026 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione 2025;

5. Servizio integrato di gestione rifiuti- PEF 2026-Approvazione piano economico finanziario del servizio per l’esercizio 2026 pervenuto da ATO Toscana Centro;

6. TARI 2026: Approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni;

7. Documento unico di programmazione 2027-2029: presentazione al Consiglio comunale.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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