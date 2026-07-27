Consiglio convocato a Cerreto Guidi, l'odg

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

È convocato per Mercoledì 29 luglio, alle ore 18,30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi.  Si ricorda che è stata portata a termine in questi giorni la ristrutturazione e digitalizzazione della sala consiliare comunale che consente la trasmissione in diretta streaming delle sedute consiliari, sul seguente canale Youtube: https://www.youtube.com/@ComuneCerretoGuidi-s2c ; le dirette dei consigli comunali sono visibili anche sulla pagina  Facebook del Comune di Cerreto Guidi:  https://www.facebook.com/ComuneCerretoGuidi/?locale=it_IT .

Sette gli argomenti iscritti all’ordine del giorno di questa seduta:

Ordine del giorno:

1.     Comunicazioni del Sindaco;

2.     Variazioni al bilancio 2026-2028, alla nota integrativa 2026 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione 2025;

3.     Assestamento di bilancio salvaguardia equilibri di bilancio 2026- Presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio-Ricognizione sui programmi e verifica;

4.     Variazioni al bilancio 2026-2028, al DUP 2026-2028 ed alla nota integrativa 2026 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione 2025;

5.     Servizio integrato di gestione rifiuti- PEF 2026-Approvazione piano economico finanziario del servizio per l’esercizio 2026 pervenuto da ATO Toscana Centro;

6.     TARI 2026: Approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni;

7.     Documento unico di programmazione 2027-2029: presentazione al Consiglio comunale.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

Notizie correlate

Ciclismo
Attualità
24 Luglio 2026

Ciclismo, presentato l'80° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi

Torna lungo le strade di Cerreto Guidi una delle corse più longeve del calendario. Il Gran Premio Comune di Cerreto Guidi è nato infatti nel 1945 anche se solo dallo [...]

Empoli
Attualità
24 Luglio 2026

Approvato il Piano Strutturale Intercomunale, Bagnoli (Pd Empoli): "Una scelta politica lungimirante"

Il Consiglio comunale di Empoli ha approvato ieri l’atto definitivo del Piano Strutturale Intercomunale (PSI), segnando una tappa storica per Empoli, Montelupo Fiorentino, Vinci, Cerreto Guidi e Capraia e Limite. [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
24 Luglio 2026

UISP Empoli Valdelsa, riparte 'CooperiAMO': lo sport come strumento di inclusione per giovani in cura

Riparte, grazie al contributo di Fondazione CR Firenze il progetto “CooperiAMO”, promosso da UISP Empoli Valdelsa APS in collaborazione con Altamarea Cooperativa Sociale e la Società della Salute Empolese Valdarno [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

torna a inizio pagina