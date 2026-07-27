Controlli dei carabinieri sulle strade del Pisano, 11 denunce in una settimana

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Controlli straordinari dei Carabinieri in tutta la provincia di Pisa nell'ambito delle disposizioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso della settimana i militari hanno denunciato 11 persone per diverse violazioni di legge, intensificando i servizi contro i reati predatori, la criminalità diffusa e le infrazioni al Codice della strada.

Nel capoluogo quattro persone sono state denunciate per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Pisa. A Vecchiano un uomo è stato trovato in possesso di un cutter con lama di 7,5 centimetri, sequestrato dai militari.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale: denunciato un automobilista fuggito all'alt e quattro conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici fino a 2,33 g/l. Un altro automobilista, con evidenti sintomi di alterazione da stupefacenti, ha rifiutato gli accertamenti sanitari. In tutti i casi sono scattati il ritiro della patente e i provvedimenti previsti sui veicoli.

Notizie correlate

San Giuliano Terme
Cronaca
24 Luglio 2026

Incidente sull'A12 a Pisa, interviene l'elisoccorso

Grave incidente sull'Autostrada A12, all'ingresso di Pisa nord in direzione Roma, poco prima delle 8.30 di questa mattina venerdì 24 luglio. Dalle prime informazioni un'auto avrebbe perso il controllo, a [...]

Pisa
Cronaca
23 Luglio 2026

Fugge all’alt dei carabinieri e finisce in un fossato a Pisa: arrestato 33enne

Un 33enne straniero è stato arrestato dai carabinieri di Pisa con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo una fuga ad alta velocità terminata con l’auto fuori strada. L’episodio è [...]

Pisa
Cronaca
23 Luglio 2026

Spaccio nel centro di Pisa, arrestato un 22enne in Piazza Garibaldi

Un 22enne di origine tunisina è stato arrestato in flagranza dalla Guardia di Finanza di Pisa con l'accusa di cessione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso a spacciare nella [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina