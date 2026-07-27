Controlli dei carabinieri sulle strade del Pisano, 11 denunce in una settimana

Controlli straordinari dei Carabinieri in tutta la provincia di Pisa nell'ambito delle disposizioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso della settimana i militari hanno denunciato 11 persone per diverse violazioni di legge, intensificando i servizi contro i reati predatori, la criminalità diffusa e le infrazioni al Codice della strada.

Nel capoluogo quattro persone sono state denunciate per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Pisa. A Vecchiano un uomo è stato trovato in possesso di un cutter con lama di 7,5 centimetri, sequestrato dai militari.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale: denunciato un automobilista fuggito all'alt e quattro conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici fino a 2,33 g/l. Un altro automobilista, con evidenti sintomi di alterazione da stupefacenti, ha rifiutato gli accertamenti sanitari. In tutti i casi sono scattati il ritiro della patente e i provvedimenti previsti sui veicoli.

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