Disordini dopo la partita Massese-Larcianese, 21 tifosi denunciati

Sono stati denunciati dalla polizia di Massa 21 ultras della Massese per violenza a pubblico ufficiale e travisamento. I fatti risalgono allo scorso 3 maggio, al termine della partita Massese-Larcianese. In quell'occasione, secondo quanto ricostruito dalla Questura, un gruppo di tifosi aveva lanciato sassi e bottiglie contro gli agenti, posti a difesa degli spogliatoi dei giocatori.

Il 5 maggio due tifosi erano stati arrestati dalla Digos, grazie alla norma che consente l'arresto in differita, in quanto riconosciuti in poche ore tramite l'analisi delle immagini raccolte dalla polizia scientifica. In seguito alla convalida dell'arresto, e l'emanazione del Daspo nei confronti di entrambi, il lavoro di riconoscimento è proseguito. L'indagine è stata resa difficoltosa in quanto i supporter si erano travisati il volto con felpe, cappucci, fazzoletti e occhiali da sole. Gli investigatori della Digos, analizzate tutte le immagini degli scontri comprese quelle registrate nella fase di ingresso allo stadio, sono riusciti ad individuare, da piccoli particolari, tutti coloro che ne avrebbero preso parte, sia lanciando oggetti, sia semplicemente travisandosi. Tra i denunciati anche tre ultras della Lucchese, con cui la Massese condivide uno storico gemellaggio. Nei confronti di tutti i tifosi coinvolti sarà avviato anche il procedimento di Daspo.

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