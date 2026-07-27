Due atlete della Certaldo Nuoto a Roma alle finali nazionali di categoria

Con enorme soddisfazione da parte della Società, Certaldo Nuoto sarà presente alle Finali Nazionali di Categoria in programma al Foro Italico di Roma dal primo luglio al 2 agosto. Grazie alle brave atlete guidate dal tecnico Lorenzo Chesi è con Diana Galgani classe 2012 che stacca gli accessi sui 200 misti in programma il mattino del 31 luglio, sui 200 dorso, nel pomeriggio del 31 luglio, sui 50 dorso nel mattino del 01 agosto e 100 dorso nel pomeriggio del 2 agosto. Mentre Aurora Dodaj classe 2012 conquista gli accessi sui 100 stile in programma il 1 agosto ed i 50 stile programmati nel mattino del 2 agosto.

Nell’occasione alle due portacolori va un "in bocca al lupo" della Società valdelsana.

Fonte: Certaldo Nuoto

Notizie correlate