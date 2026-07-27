Ecco la prima bandiera nella storia dell'Università di Siena

L’Università di Siena ha la sua bandiera, la prima della sua storia, che riproduce il nuovo logo dell’Ateneo su sfondo rosso Unisi, nel pieno rispetto dell’identità visiva approvata da poco più di un anno. A mostrare in anteprima la bandiera sono stati il Rettore Roberto Di Pietra e la Direttrice Generale, Beatrice Sassi, prima del Consiglio di Amministrazione di venerdì 24 luglio, anche se la stessa sarà ora sistemata nell’Aula Magna del Rettorato e farà il suo battesimo ufficiale al primo evento istituzionale in calendario dopo la pausa estiva.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa

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